CAN 2025 - Le Sénégal perd son titre : Un taulier du Maroc affiche son bonheur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce fut il y a deux mois. Malgré les circonstances de la victoire du Sénégal qui était survenue après que les joueurs aient quitté la pelouse avant le penalty raté de Brahim Diaz en signe de protestation envers le corps arbitral, les Lions de la Teranga avaient été sacrés champions d'Afrique. Néanmoins, la cour d'appel de la CAF en a décidé autrement cette semaine. Et force est de constater que tout le monde ne crie pas au scandale.

La finale pleine de rebondissements de la Coupe d'Afrique des nations du 18 janvier avait, au bout du suspense et après une évacuation du terrain des joueurs du Sénégal en signe de contestation après le penalty accordé à l'équipe nationale du Maroc en raison d'une intervention de la VAR, les Lions de la Teranga mettait un terme à cette rencontre grâce à un but de Pape Gueye en prolongations quelques minutes après leur retour sur le terrain. Deux mois sont passés, les larmes des Marocains et du malheureux Brahim Diaz qui a manqué sa panenka sur penalty ont coulé lorsque les vainqueurs sénégalais ont paradé dans les rues de Dakar avec la coupe. Et pourtant, la cour d'appel de la Confédération africaine du football a statué mardi soir en annonçant la victoire du Maroc sur tapis vert (3-0).

🗣️🇲🇦 Yassine Bounou :



« La CAN ? Franchement, c’est une nouvelle qui est arrivée très tard mais en tant que Marocain et joueur de l’équipe nationale qui a vécu ce moment difficile, tu ne peux qu’être heureux. »



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La CAF retire le titre de champion d'Afrique au Sénégal, le Maroc finalement sacré Une décision « scandaleuse » dénoncée par Alain Giresse, ancienne icône de l'équipe de France qui a notamment entraîné la sélection sénégalaise entre 2013 et 2015. D'autres voix du monde du foot ont jugé ce revirement de situation de manière négative tels que Samir Nasri ou encore Patrice Evra. Cependant, certains joueurs marocains qui s'étaient inclinés sur le terrain reçoivent cette nouvelle comme une bénédiction. C'est le cas de Yassine Bounou. Le gardien des Lions de l'Atlas et d'Al-Hilal a profité de la qualification de son club en demi-finale de la Coupe du roi en Arabie saoudite afin de communiquer sa joie à Thmanyahsports.