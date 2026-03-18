CAN 2025 - Encore un rebondissement : Une enquête pour «corruption» ouverte ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Jury d'Appel de la CAF a annulé le titre du Sénégal à la CAN 2025, sacrant le Maroc. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir, notamment du côté des Lions de la Teranga. Le gouvernement sénégalais a notamment publié un communiqué cinglant ce mercredi.

Ce mardi soir, le Jury d'Appel de la CAF a fait savoir que le Sénégal perdait son titre de champion d'Afrique 2025. En effet, les Lions de la Teranga déclarent finalement forfait à cause de leur sortie du terrain pendant plusieurs minutes en finale. « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a communiqué l'instance aux médias.

CAN 2025 - Le Maroc désigné vainqueur : Un scandale de harcèlement provoqué par cette décision ? https://t.co/gLqCXFts6b — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Une décision grossièrement illégale et profondément injuste» Révolté, le gouvernement du Sénégal a publié un communiqué ce mercredi midi. « Le Gouvernement du Sénégal exprime sa vive consternation suite à la décision rendue par le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), visant à retirer à l’équipe nationale du Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc. Cette décision inédite, d’une gravité exceptionnelle, heurte de front les principes cardinaux qui fondent l’éthique sportive, au premier rang desquels figurent l’équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain. Elle procède d’une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste. En remettant en cause un résultat acquis au terme d’une rencontre régulièrement menée à son terme et remportée dans le respect des règles du jeu, la CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu’à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales. Le Sénégal ne saurait tolérer qu’une décision administrative vienne effacer l’engagement, le mérite et l’excellence sportive », a-t-il écrit, avant d'en rajouter une couche.