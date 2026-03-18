«Plein de magouilles» à la CAN 2025, le craquage sur la Chaîne L'Equipe !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football a annoncé que le Sénégal n'était plus le champion de la dernière CAN. Alors que les Lions de la Teranga ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes, il a décidé de sacrer le Maroc à sa place. Interrogé sur la Chaîne L'Equipe, un ex-sélectionneur de plusieurs nations africaines a poussé un énorme coup de gueule.

Le Sénégal a battu le Maroc en finale de la CAN 2025. Toutefois, le jury d'appel de la CAF a décidé de retirer leur titre aux Lions de la Teranga, et ce, parce qu'ils ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes, protestant contre des décisions arbitrales. « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il communiqué aux médias ce mardi soir.

CAN 2025 - Le Maroc désigné vainqueur : Un scandale de harcèlement provoqué par cette décision ? https://t.co/gLqCXFts6b — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Gianni Infantino voulait absolument donner cette CAN au Maroc» Présent dans l'émission L'Equipe du Soir ce mardi soir, Claude Le Roy a dénoncé un scandale. « Je ne pouvais pas penser que la CAF aille aussi loin dans le grand guignolesque. Quand je vois comment Motsepe dirige cette Fédération. Il est le vassal de Gianni Infantino, qui voulait absolument donner cette CAN au Maroc depuis le début. Le Maroc a réalisé une belle CAN, il méritait de gagner, mais sur la finale, le Sénégal méritait. Entendre une telle décision deux mois plus tard, c’est pas possible. Ça fait des années que la CAF bafoue toutes les décisions. Infantino se prend pour le grand du football africain. Il se permet tout en Afrique. Il y aurait eu plein de magouilles pour décider que le Maroc soit champion. Tout ça n’est pas terminé. C’est pitoyable l’image que donne la CAF. Je pense qu’il y aura une commission d’appel, et après, selon la décision, cela sera le TAS. Cette décision va faire rire toute la planète du football », a pesté l'ex-sélectionneur du Cameroun, du Ghana ou encore de la RD Congo, avant d'en rajouter une couche.