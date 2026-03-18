CAN 2025 : Voilà comment a fait le Maroc pour récupérer le titre à la surprise générale !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Jury d'Appel de la CAF a annoncé que le Sénégal perdait son titre de champion d'Afrique. Alors que les Lions de la Teranga ont quitté le terrain plusieurs minutes lors de la finale, le Maroc récupère le trophée. Ayant porté réclamation, voilà comment les Lions de l'Atlas ont obtenu gain de cause sur ce dossier.

Le 18 janvier 2026, le Sénégal a remporté la finale de la dernière CAN. Les Lions de la Teranga ont battu le Maroc par le plus petit des scores (1-0), et ce, à l'issue des prolongations. Toutefois, la bande à Sadio Mané a finalement perdu son titre de champion d'Afrique sur tapis vert (3-0), et ce, parce qu'elle a quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes. Une manière de protester contre des décisions arbitrales.

CAN 2025 - Le Maroc désigné vainqueur : Un scandale de harcèlement provoqué par cette décision ? https://t.co/gLqCXFts6b — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

La CAF et le TAS ont offert le titre à l'Espérance Tunis en 2019 « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », peut-on lire dans un communiqué adressé aux médias ce mardi soir.