CAN 2025 : Voilà comment a fait le Maroc pour récupérer le titre à la surprise générale !

Ce mardi soir, le Jury d'Appel de la CAF a annoncé que le Sénégal perdait son titre de champion d'Afrique. Alors que les Lions de la Teranga ont quitté le terrain plusieurs minutes lors de la finale, le Maroc récupère le trophée. Ayant porté réclamation, voilà comment les Lions de l'Atlas ont obtenu gain de cause sur ce dossier.
Le 18 janvier 2026, le Sénégal a remporté la finale de la dernière CAN. Les Lions de la Teranga ont battu le Maroc par le plus petit des scores (1-0), et ce, à l'issue des prolongations. Toutefois, la bande à Sadio Mané a finalement perdu son titre de champion d'Afrique sur tapis vert (3-0), et ce, parce qu'elle a quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes. Une manière de protester contre des décisions arbitrales.
La CAF et le TAS ont offert le titre à l'Espérance Tunis en 2019
« Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », peut-on lire dans un communiqué adressé aux médias ce mardi soir.
Fenerbahçe a été détrôné en 2024
Après le coup de sifflet final de Sénégal-Maroc, la CAF a sanctionné les deux équipes à causes des incidents survenus pendant le match. Estimant que les Lions de la Teranga méritaient d'être puni plus lourdement, les Lions de l'Atlas ont fait appel, s'appuyant sur d'autres cas similaires, où les scénarios étaient tout de même différents. En effet, la fédération marocaine de football (FRMF) a avancé deux exemples : la finale de la Ligue des champions de la CAF 2018-2019 (Wydad-Espérance Tunis) et celle de la Supercoupe de Turquie en 2024 (Fenerbahçe-Galatasaray). D'une part, l'équipe marocaine avait quitté le terrain à la suite d'un but annulé, et ce, en guise de protestation. Le TAS avait alors validé la décision de la CAF d'offrir le titre au club basé à Tunis. D'autre part, les joueurs du Fener avait quitté volontairement la pelouse après une minute de jeu à cause d'un conflit avec la fédération turque de football (TFF).