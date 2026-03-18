Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la surprise générale, la Confédération Africaine de Football a annoncé mardi soir le forfait du Sénégal et la victoire du Maroc sur tapis vert (3-0) en raison de l’attitude des Sénégalais pendant la finale et l’évacuation du terrain pour protester une décision arbitrale. De quoi donner des idées à Mohamed Henni. Explications.

Personne ne l’a vu venir, et surtout pas avec ce timing. Le 18 janvier 2026 avait lieu la finale de la Coupe d’Afrique des nations à Rabat entre le Maroc devant son public et le Sénégal. Le peuple marocain attendait un sacre à la CAN depuis 1976, mais s’est incliné en prolongations à cause d’un but de Pape Gueye, le tout quelque temps après le penalty manqué de Brahim Diaz sur panenka qui succédait à une évacuation volontaire du terrain des joueurs sénégalais en signe de protestation concernant la décision de la VAR d’accorder ce penalty quelques minutes après le but refusé pour une faute sur Achraf Hakimi des Sénégalais.

Le Maroc finalement sacré vainqueur sur tapis vert Le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football a tranché mardi en offrant la victoire sur tapis vert au Maroc à cause justement de cette sortie de terrain sénégalaise. « Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ». Une décision qui a eu l’effet d’un séisme dans le monde du football, engendrant l’indignation de certains observateurs et surtout des acteurs du sacre du Sénégal à la CAN 2025.