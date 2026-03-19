beIN SPORTS - Cyberharcèlement : Le récit glaçant d'une journaliste...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, le cyberharcèlement s'est largement propagé sur les réseaux sociaux et peut prendre une tournure très violente. Une journaliste en a d'ailleurs fait les frais et raconte son calvaire avec un témoignage glaçant.

Bien que tout le monde soit concentré sur la décision de la CAF d'accorder finalement la victoire au Maroc lors de la finale rocambolesque de la CAN contre le Sénégal, un autre évènement fait scandale. La journaliste de beIN SPORTS Vanessa Le Moigne a reçu un flot d'insultes pour avoir posé une question à Edouard Mendy après la rencontre qui a fait polémique. Après cette situation, elle avait annoncé qu'elle arrêterait sa carrière dans le sport à l'issue de la saison de Ligue 2 qu'elle couvre pour beIN SPORTS. Il faut dire que Vanessa Le Moigne a subi un cyberharcèlement d'une rare violence qu'elle raconte et dévoilant certains messages qui font froid dans le dos.

🚨 Signal d’alarme envoyé par plusieurs journalistes de sport, après la décision récente de @Vanessalemoigne de stopper sa couverture du foot. L’objectif : dénoncer le cyberharcèlement, le sexisme et le manque de soutien systémique. https://t.co/3PLFsEIzXk — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) January 24, 2026

Vanessa Lemoigne raconte son cyberharcèlement « Le cyberharcèlement, moi, je le vis, allez, à chaque compétition. Je m’y suis habituée très bizarrement. Et en vérité, ça ne me fait rien. En revanche, sur cette finale, ça a été méga exacerbé. Cette troisième CAN que je couvrais pour beIN SPORTS, elle était importante pour moi. C’est comme un amour toxique en fait », raconte-t-elle dans une interview accordée à Her Story avant de poursuivre son récit.