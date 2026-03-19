beIN SPORTS - Cyberharcèlement : Le récit glaçant d'une journaliste...

Ces dernières années, le cyberharcèlement s'est largement propagé sur les réseaux sociaux et peut prendre une tournure très violente. Une journaliste en a d'ailleurs fait les frais et raconte son calvaire avec un témoignage glaçant.
Bien que tout le monde soit concentré sur la décision de la CAF d'accorder finalement la victoire au Maroc lors de la finale rocambolesque de la CAN contre le Sénégal, un autre évènement fait scandale. La journaliste de beIN SPORTS Vanessa Le Moigne a reçu un flot d'insultes pour avoir posé une question à Edouard Mendy après la rencontre qui a fait polémique. Après cette situation, elle avait annoncé qu'elle arrêterait sa carrière dans le sport à l'issue de la saison de Ligue 2 qu'elle couvre pour beIN SPORTS. Il faut dire que Vanessa Le Moigne a subi un cyberharcèlement d'une rare violence qu'elle raconte et dévoilant certains messages qui font froid dans le dos.
Vanessa Lemoigne raconte son cyberharcèlement
« Le cyberharcèlement, moi, je le vis, allez, à chaque compétition. Je m’y suis habituée très bizarrement. Et en vérité, ça ne me fait rien. En revanche, sur cette finale, ça a été méga exacerbé. Cette troisième CAN que je couvrais pour beIN SPORTS, elle était importante pour moi. C’est comme un amour toxique en fait », raconte-t-elle dans une interview accordée à Her Story avant de poursuivre son récit.
«Ils te menacent de mort, de viol et menacent tes enfants...»
« On a passé un cap parce qu’on a menacé de mort mes enfants. Et ça, ce n’est vraiment pas possible. J’ai dit "non, c’est stop". Alors évidemment, on va me dire : "Oui, mais tu leur donnes raison et compagnie". Oui, sauf que le nombre de mes collègues qui sont partis dans le silence, si vous le saviez. Et qu’on essaie de nous faire taire, constamment. J’ai pris un énorme CSC dans cette finale, c’est-à-dire que tu viens avec passion, tu fais ton travail pour faire plaisir aux gens. Et ces gens-là viennent sur les réseaux sociaux pour te démonter. Ils te menacent de mort, de viol et menacent tes enfants, mais vous êtes fous ? Vous êtes complètement fous », ajoute Vanessa Lemoigne.