Kylian Mbappé : Un record de presque 10 ans vient de tomber !

Au Paris Saint-Germanin, Kylian Mbappé est parvenu à faire trembler les filets des équipes adverses à 256 reprises, toutes compétitions confondues. Arrivé au PSG à 18 ans et à l'approche de son 19ème anniversaire, le capitaine des Bleus écrivait l'histoire de la Ligue des champions à Paris, mais une de ses prouesses a été surclassée ces dernières heures...
Mardi soir, Kylian Mbappé a signé son retour à la compétition après plus de trois semaines d'inactivité. La faute à une entorse au niveau de son genou gauche qui l'a privé de quelques sorties importantes du Real Madrid. De retour à la compétition sur la pelouse de l'Etihad Stadium dans le cadre de la seconde manche du 1/8ème de finale entre la Casa Blanca et Manchester City, Mbappé a eu 20 minutes à se mettre sous la dent en participant à la fête madrilène (victoire 2-1 et 5-1 au cumulé) avec un doublé signé Vinicius Jr.
Kylian Mbappé plus jeune joueur de l'histoire à marquer 10 buts en Ligue des champions... jusqu'à mercredi !
Pas de but donc pour Kylian Mbappé qui voit son bilan toujours pointer à 68 dans la reine des compétitions européennes. En parallèle, ce mercredi soir au Camp Nou, Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets par le biais d'un penalty comme ce fut déjà le cas à Newcastle la semaine dernière pour le 1/8ème de finale aller (1-1). Lamine Yamal, puissance 10 donc en C1. Ce qui lui permet d'entrer dans la légende de la Ligue des champions, effaçant une prouesse de Kylian Mbappé datant de 9 ans.
Yamal aura eu besoin de 102 jours de moins que Kylian Mbappé pour l'égaler
A la fin de l'année 2017, à 18 ans et 350 jours, Kylian Mbappé marquait le 10ème but de sa carrière en Ligue des champions quelques mois après son départ de l'AS Monaco pour le PSG. A 18 ans et 248 jours, soit un peu plus de 100 de moins, Lamine Yamal a égalé le bilan de Kylian Mbappé avec une précocité plus importante. Le Golden Boy 2024 entre un peu plus dans l'histoire à son jeune âge...