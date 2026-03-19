Kylian Mbappé : Un record de presque 10 ans vient de tomber !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germanin, Kylian Mbappé est parvenu à faire trembler les filets des équipes adverses à 256 reprises, toutes compétitions confondues. Arrivé au PSG à 18 ans et à l'approche de son 19ème anniversaire, le capitaine des Bleus écrivait l'histoire de la Ligue des champions à Paris, mais une de ses prouesses a été surclassée ces dernières heures...

Mardi soir, Kylian Mbappé a signé son retour à la compétition après plus de trois semaines d'inactivité. La faute à une entorse au niveau de son genou gauche qui l'a privé de quelques sorties importantes du Real Madrid. De retour à la compétition sur la pelouse de l'Etihad Stadium dans le cadre de la seconde manche du 1/8ème de finale entre la Casa Blanca et Manchester City, Mbappé a eu 20 minutes à se mettre sous la dent en participant à la fête madrilène (victoire 2-1 et 5-1 au cumulé) avec un doublé signé Vinicius Jr.

🚨 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟 🇪🇸 𝗗𝗘𝗩𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗝𝗘𝗨𝗡𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗔̀ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝟭𝟬 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘… 𝗗𝗘𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷. ⚽️



18 ans et 248 jours 💎 pic.twitter.com/drgxCyc3ju — Actu Foot (@ActuFoot_) March 18, 2026

Kylian Mbappé plus jeune joueur de l'histoire à marquer 10 buts en Ligue des champions... jusqu'à mercredi ! Pas de but donc pour Kylian Mbappé qui voit son bilan toujours pointer à 68 dans la reine des compétitions européennes. En parallèle, ce mercredi soir au Camp Nou, Lamine Yamal a trouvé le chemin des filets par le biais d'un penalty comme ce fut déjà le cas à Newcastle la semaine dernière pour le 1/8ème de finale aller (1-1). Lamine Yamal, puissance 10 donc en C1. Ce qui lui permet d'entrer dans la légende de la Ligue des champions, effaçant une prouesse de Kylian Mbappé datant de 9 ans.