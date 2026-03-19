CAN 2025 - Le titre retiré au Sénégal : «C’est dramatique», Giovanni Castaldi dénonce un coupable sur La Chaine L’Equipe

Vainqueur lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier (1-0), le Sénégal n’est plus champion. Via un communiqué, la Confédération africaine de football a en effet annoncé retirer le titre à Sadio Mané et ses coéquipiers, pour finalement le donner au Maroc. Et évidemment, ça n’a pas manqué de soulever une énorme polémique...
Ça a de quoi surprendre. Deux mois après la fin de la CAN 2026, l’Afrique a un nouveau champion. Oubliez le Sénégal, c’est le Maroc qui l’a remporté sur tapis vert (3-0). Cette décision annoncée par la CAF est liée aux problèmes qui ont émaillé cette rencontre, avec notamment les Sénégalais qui ont à un moment quitté la pelouse après une décision arbitrale.
« La CAF dépend quand même aussi de la FIFA »
On a pourtant du mal à l’accepter dans la planète football et certains commencent déjà à crier au complot. Et le coupable serait même tout trouvé selon Giovanni Castaldi, qui pointe le doigt sur Gianni Infantino, le président de la FIFA. « Ce qui est terrible, la CAF dépend quand même aussi de la FIFA. Gianni Infantino, le nombre de choses négatives qu'il a fait ce monsieur pour le football, c’est dramatique » a-t-il expliqué, sur le plateau de L’Equipe de Greg.
« Si tu as un vrai patron de la FIFA, il siffle la récré de tout le monde »
« Là on est en train de dire que la sélection marocaine n’aurait pas dû faire ça, mais l’attitude d'une grande partie de l’équipe sénégalais c’est inadmissible aussi » a-t-il poursuivi, sur La chaîne L’Equipe. « Il y a eu des scènes inadmissibles des deux côtés. Le lendemain, si tu as un vrai patron de la FIFA qui est cohérent, droit dans ses bottes, il siffle la récré de tout le monde. Il condamne tout ce qu’il s’est passé des deux côtés, c’est le résultat sportif qui domine et on passe à autre chose. Là, ils sont où les communiqués ? ».