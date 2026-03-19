CAN 2025 - Le titre retiré au Sénégal : «C’est dramatique», Giovanni Castaldi dénonce un coupable sur La Chaine L’Equipe

Axel Cornic

Vainqueur lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier (1-0), le Sénégal n’est plus champion. Via un communiqué, la Confédération africaine de football a en effet annoncé retirer le titre à Sadio Mané et ses coéquipiers, pour finalement le donner au Maroc. Et évidemment, ça n’a pas manqué de soulever une énorme polémique...

Ça a de quoi surprendre. Deux mois après la fin de la CAN 2026, l’Afrique a un nouveau champion. Oubliez le Sénégal, c’est le Maroc qui l’a remporté sur tapis vert (3-0). Cette décision annoncée par la CAF est liée aux problèmes qui ont émaillé cette rencontre, avec notamment les Sénégalais qui ont à un moment quitté la pelouse après une décision arbitrale.

CAN 2025 - Le Maroc est champion : «Une mascarade», il se lâche sur RMC ! https://t.co/frPEAjJOrN — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« La CAF dépend quand même aussi de la FIFA » On a pourtant du mal à l’accepter dans la planète football et certains commencent déjà à crier au complot. Et le coupable serait même tout trouvé selon Giovanni Castaldi, qui pointe le doigt sur Gianni Infantino, le président de la FIFA. « Ce qui est terrible, la CAF dépend quand même aussi de la FIFA. Gianni Infantino, le nombre de choses négatives qu'il a fait ce monsieur pour le football, c’est dramatique » a-t-il expliqué, sur le plateau de L’Equipe de Greg.