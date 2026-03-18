CAN 2025 : La décision qui fait scandale, le président de la FIFA incriminé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe d’Afrique des nations avait pourtant rendu son verdict le 18 janvier dernier dans une ambiance électrique en raison d’une évacuation du terrain du Sénégal en plein match suite à un penalty accordé au Maroc après intervention de la VAR alors que le même outil avait annulé un but des Lions de la Teranga quelques minutes plus tôt. De retour sur le terrain, le Sénégal avait inversé la tendance (1-0), mais s’est fait rattraper par les instances du football africain qui a fait du Maroc le champion d’Afrique malgré la défaite. Un scandale derrière lequel Gianni Infantino pourrait être lié…

Irréel. Près de deux mois après le coup de sifflet final des prolongations de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal, les Lions de la Teranga ayant pris le meilleur sur les locaux à Rabat grâce à un boulet de canon de Pape Gueye, le jury d’appel de la Confédération africaine de football a rendu un verdict qui a eu l’effet d’un séisme dans la sphère médiatique. Mardi soir, alors que certaines équipes engagées en Ligue des champions validaient leur billet pour les quarts de finale comme le PSG, les deux coéquipiers Ibrahim Mbaye (Sénégal) et Achraf Hakimi (Maroc) apprenait l’incroyable nouvelle. « Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) », voici une partie du communiqué de la CAF.

Dans un entretien accordé à Eurosport, l'ancien sélectionneur du Sénégal fustige l'attitude des dirigeants africains et du président de la FIFA pic.twitter.com/JRVmds9qoL — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 18, 2026

«Il y avait des circonstances, et des circonstances atténuantes» Une décision qui ne frôle pas le scandale, mais qui l’est tout bonnement selon Alain Giresse. L’ancien international français ayant notamment été le sélectionneur du Sénégal entre 2013 et 2015 a poussé un coup de gueule auprès d’Eurosport sur le processus de décision du jury d’appel de la CAF deux mois après les faits. « Le délai qu'il a fallu pour arriver à cette décision, vous imaginez ? Et puis, je trouve cela scandaleux. C'est dur, ça remet beaucoup de choses en cause. D'accord, il y a le règlement, oui les joueurs sénégalais ont quitté le terrain mais après il y a le contexte. Et il faut se rappeler de tout ce qu'il pouvait y avoir, l'histoire de la serviette et plein de paramètres qui font qu'à un moment donné le bon sens fait qu'on ne peut pas rester bêtement sur le règlement. Il y avait des circonstances, et des circonstances atténuantes ».