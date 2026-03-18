CAN 2025 : Le Sénégal perd son titre, Booba est concerné ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Jury d'Appel de la CAF a annoncé que le Sénégal n'était plus champion d'Afrique 2025. Ayant quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes, contestant des décisions arbitrales, les Lions de la Teranga perdent finalement la finale contre le Maroc sur tapis vert. Un coup de tonnerre qui impacte indirectement Booba.

Le 18 janvier, le Sénégal a battu le Maroc en finale de la CAN 2025. En effet, les Lions de la Teranga l'ont emporté 1-0 à l'issue des prolongations. Toutefois, la bande à Sadio Mané a quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes, et ce, pour contester des décisions arbitrales. Deux mois plus tard, le Jury d'Appel de la CAF a décidé de sanctionner lourdement le Sénégal.

CAN 2025 - Le Maroc désigné vainqueur : Un scandale de harcèlement provoqué par cette décision ? https://t.co/gLqCXFts6b — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

CAN 2025 : Le Sénégal a programmé un match au Stade de France pour fêter le titre « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il communiqué aux médias ce mardi soir. Une décision qui devrait avoir une incidence sur le planning de Booba.