F1 - GP de Monaco : Pierre Gasly récupère son podium et affiche son bonheur !

Sanctionné après le Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly a été réhabilité ce vendredi. La FIA a finalement décidé d'annuler les pénalités infligées le week-end dernier contre le pilote français, qui avait perdu sa troisième place. Une décision sur laquelle est revenu le pilote Alpine.
Arrivé troisième du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly n’avait pas eu le temps de savourer son podium après avoir écopé de deux pénalités de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne droite des stands. Le pilote français avait ainsi chuté à la septième place. Contestant cette sanction, l’écurie Alpine a été entendue par la FIA, permettant à Gasly de récupérer sa troisième position, éjectant ainsi un autre Français en la personne d’Isack Hadjar.
« Il y a eu une erreur qui a été faite pendant le week-end, donc je dis un grand merci à la FIA »
« J’étais dans l’hospitalité lorsqu’il y a eu l’annonce de la FIA, je suis extrêmement content. C’est sûr que c’est assez particulier de célébrer un podium le vendredi du Grand Prix suivant mais la bonne décision a été prise, il y a eu une erreur qui a été faite pendant le week-end, donc je dis un grand merci à la FIA, à la F1, d’avoir regardé et pris toutes les preuves et la situation en compte, et d’avoir accepté qu’il y avait une erreur qui a eu des conséquences assez importantes. Tout le monde a pris ses responsabilités mais on sait que ce n’est pas simple dans des sports comme ça », a-t-il confié au micro de Canal+, avant d’être interrompu par Charles Leclerc, venu le féliciter.
« Je n’ai pas très bien dormi mais je suis vraiment heureux de cette décision »
« Ça montre le travail et la transparence qu’il y a avec la Formule 1. Et je suis très fier de l’équipe et de ce qu’ils ont fait depuis dimanche soir, ils ont beaucoup travaillé. C’est une troisième place à Monaco, je ne l’ai pas vécu mais je sais que j’ai passé la ligne en troisième, ça fait vraiment très plaisir, a ajouté Pierre Gasly au micro de Canal+ avant les premiers essais libres du Grand Prix de Barcelone. Je suis allé voir les mécaniciens et les ingénieurs pour les remercier du fond du cœur pour cette performance, malheureusement on n’a pas pu célébrer ça tous ensemble à Monaco, donc ça restera un podium unique. J’ai déjà la tête à ce week-end, il y a de l’excitation, de la tristesse depuis dimanche donc plein d’émotions, mais je suis très satisfait de la décision. Même hier soir, je me suis réveillé à 7h ce matin, je n’ai pas très bien dormi mais je suis vraiment heureux de cette décision. On va improviser quelque chose, un podium à Monaco c’est quelque chose d’incroyable. Depuis que je suis tout petit c’est la course historique, iconique de la F1. On l’a fait mais maintenant j’aimerais bien voir à quoi ça ressemble sur le podium à Monaco avec le Prince, et tout ça. Il faudra le refaire une prochaine fois. »