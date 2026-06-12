F1 - GP de Monaco : Pierre Gasly récupère son podium et affiche son bonheur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sanctionné après le Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly a été réhabilité ce vendredi. La FIA a finalement décidé d'annuler les pénalités infligées le week-end dernier contre le pilote français, qui avait perdu sa troisième place. Une décision sur laquelle est revenu le pilote Alpine.

Arrivé troisième du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly n’avait pas eu le temps de savourer son podium après avoir écopé de deux pénalités de 5 secondes pour excès de vitesse dans la ligne droite des stands. Le pilote français avait ainsi chuté à la septième place. Contestant cette sanction, l’écurie Alpine a été entendue par la FIA, permettant à Gasly de récupérer sa troisième position, éjectant ainsi un autre Français en la personne d’Isack Hadjar.

« Il y a eu une erreur qui a été faite pendant le week-end, donc je dis un grand merci à la FIA » « J’étais dans l’hospitalité lorsqu’il y a eu l’annonce de la FIA, je suis extrêmement content. C’est sûr que c’est assez particulier de célébrer un podium le vendredi du Grand Prix suivant mais la bonne décision a été prise, il y a eu une erreur qui a été faite pendant le week-end, donc je dis un grand merci à la FIA, à la F1, d’avoir regardé et pris toutes les preuves et la situation en compte, et d’avoir accepté qu’il y avait une erreur qui a eu des conséquences assez importantes. Tout le monde a pris ses responsabilités mais on sait que ce n’est pas simple dans des sports comme ça », a-t-il confié au micro de Canal+, avant d’être interrompu par Charles Leclerc, venu le féliciter.