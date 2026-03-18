Sénégal-Maroc : «C'est une mascarade», conflit à la CAN 2025 à cause d'un problème d'argent ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Sénégal a été déchu. En effet, le Jury d'Appel de la CAF a décidé de retirer leur titre de champion d'Afrique aux Lions de la Teranga, et ce, pour l'offrir au Maroc, l'autre finaliste de la compétition. A la suite de ce coup de tonnerre, un conflit financier pourrait éclater.

Le 18 janvier 2026, le Sénégal a remporté la CAN 2025. Pourtant, les Lions de la Teranga viennent de voir leur titre être offert au Maroc. Ayant quitté le terrain pendant plusieurs minutes durant la finale, la bande à Sadio Mané vient d'être sanctionnée lourdement. « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a communiqué l'instance aux médias ce mardi soir.

CAN 2025 - Le Maroc désigné vainqueur : Un scandale de harcèlement provoqué par cette décision ? https://t.co/gLqCXFts6b — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

CAN 2025 : Le Sénégal refuse de rendre le trophée et les médailles Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, Abdoulaye Sow a laissé éclater sa colère. « Comment allez-vous ? On imagine que c’est dur après la décision de mardi ? Ce n'est pas que c'est dur, c'est une mascarade ! Donc oui, c'est dur à vivre. Mais nous sommes droit dans nos bottes et nous allons suivre la procédure. Le TAS va rétablir la vérité. Et maintenant, que va-t-il se passer pour vous ? Qu'allez-vous faire ? Nous avons réuni notre conseil et nous avons décidé de constituer un pôle d'avocats afin de saisir le Tribunal arbitral du sport », a pesté le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, avant de faire passer un message clair.