CAN 2025 : La solution de Domenech pour sortir de «la crise» entre le Sénégal et le Maroc

Axel Cornic

Deux mois après une finale qui avait déjà soulevé d’énorme polémiques, la Confédération africaine de football a finalement déclaré le Maroc vainqueur, retirant donc le titre au Sénégal. Mais cela n’a fait que relancer la polémique, avec désormais des répercussions assez importantes qui sont annoncées et une image du football africain qui est évidemment écornée.

On ne parle que de ça aux quatre coins de la planète football. Défait sur le terrain le 18 janvier dernier, le Maroc a finalement reçu le titre de Champion d’Afrique 2026. La CAF a en effet annoncé le forfait du Sénégal, champion en titre, à cause des évènements qui ont émaillé la finale et notamment la décision d’un grand nombre de joueurs de quitter la pelouse. Mais ça ne va pas du tout apaiser les choses...

CAN 2025 : Voilà comment a fait le Maroc pour récupérer le titre à la surprise générale ! https://t.co/j8qFjqqXBX — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Moi j’ai cru que c’était le 1er avril » Car au lendemain de cette annonce c’est surtout la stupeur qui règne, avec des nombreuses personnes qui crient au scandale et même au complot. « Moi j’ai cru que c’était le 1er avril. J’ai vérifié. Non mais ce n’est pas possible. Ça n’a pas de sens » a estimé pour sa part Raymond Domenech, sur La chaine L’Equipe. « Mais quelque part, quand on sait comment fonctionne un peu la CAF, on se dit que tout est possible. Tout est possible ».