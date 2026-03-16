«Exaspérant», Raymond Domenech charge un grand nom du PSG !

Pierrick Levallet

Au PSG, la concurrence est plutôt rude. Luis Enrique ne considère aucun de ses éléments comme intouchable. Il arrive donc que le coach espagnol sorte du onze des joueurs qui étaient vus comme indiscutables. Un nom n’a d’ailleurs pas manqué d’exaspérer Raymond Domenech ces derniers temps. Et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France l’a bien fait savoir.

A quelques heures du choc retour face à Chelsea en Ligue des champions, des doutes subsistent quant au onze que Luis Enrique alignera au PSG. Le coach espagnol ne considère aucun de ses joueurs comme intouchables. Il arrive donc que certains soient mis sur le banc alors qu’ils étaient vus comme indiscutables dans la presse. Le technicien de 55 ans doit notamment faire des choix dans le secteur offensif. Et récemment, un grand nom des Rouge-et-Bleu n’a pas manqué d’agacer un certain Raymond Domenech à cause de ses prestations mitigées.

Mercato - PSG : «Ils ont préféré partir», Paris s’est fait recaler pour une question d’argent ? https://t.co/XdwpjoWadw — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

«Il est fatigant» « Désiré Doué doit avoir un niveau moyen supérieur à ça ? Ah oui. J’ai dit intermittent, j’aurais pu dire exaspérant. On peut le voir d’entrée, quand il commence à prendre le ballon, qu’il s’arrête avec le ballon et qu’il fait un grigri ou deux, on peut l’enlever direct, on sait que son match va être à ce niveau là. Quand il commence à prendre le ballon, à aller provoquer, à accélérer, on se dit que là il est bien. Mais quand il veut faire son show, il est fatigant. Et en plus, il ne réussit pas. Parce que s’il faisait ses prises de balle en mouvement, il peut être extraordinaire, il a un talent fou » a d’abord lancé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France au micro de L’Equipe de Greg.