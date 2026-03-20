Menaces de mort : Une journaliste de beIN SPORTS balance toutes les preuves !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime de cyberharcèlement après la finale de la CAN 2025, une journaliste de beIN SPORTS annonçait quelques jours plus tard qu’elle ne voulait plus couvrir le football la saison prochaine. Récemment revenue sur les insultes et les menaces de mort dont elle a été victime, elle en a publié certains sur les réseaux sociaux.

« Merci le foot pour les rencontres... pour les beaux moments mais next. Fin de saison, j'arrête et maintenant je me sens libérée. » Quelques jours après la fin de la CAN 2025, Vanessa Le Moigne annonçait son souhait de ne plus couvrir le football sur beIN SPORTS la saison prochaine. La journaliste avait subi une vague de harcèlement après la diffusion d’un extrait de son interview d’Edouard Mendy après la finale, quand elle félicitait le gardien du Sénégal avant de l’interroger sur les événements et les débordements survenus au cours de la finale contre le Maroc.

« Sur cette finale, ça a été méga exacerbé » « Le cyberharcèlement, moi, je le vis, allez, à chaque compétition. Je m’y suis habituée très bizarrement. Et en vérité, ça ne me fait rien. En revanche, sur cette finale, ça a été méga exacerbé. Cette troisième CAN que je couvrais pour beIN SPORTS, elle était importante pour moi. C’est comme un amour toxique en fait », racontait Vanessa Le Moigne récemment dans un entretien accordé à Her Story.

« On a passé un cap parce qu’on a menacé de mort mes enfants » « On a passé un cap parce qu’on a menacé de mort mes enfants. Et ça, ce n’est vraiment pas possible. J’ai dit "non, c’est stop" », a ajouté Vanessa Le Moigne. « Alors évidemment, on va me dire : "Oui, mais tu leur donnes raison et compagnie". Oui, sauf que le nombre de mes collègues qui sont partis dans le silence, si vous le saviez. Et qu’on essaie de nous faire taire, constamment. J’ai pris un énorme CSC dans cette finale, c’est-à-dire que tu viens avec passion, tu fais ton travail pour faire plaisir aux gens. Et ces gens-là viennent sur les réseaux sociaux pour te démonter. Ils te menacent de mort, de viol et menacent tes enfants, mais vous êtes fous ? Vous êtes complètement fous. »