Jérôme Rothen l’a agacé, un clash éclate sur RMC

Amadou Diawara

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen s'est agacé à cause de la liste de 26 joueurs de Didier Deschamps. D'après l'ancien joueur du PSG, le sélectionneur tricolore a fait des mauvais choix pour le prochain rassemblement des Bleus. Pas du tout d'accord avec Jérôme Rothen, cet ex-pensionnaire de l'OM l'a clashé.

La liste des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France n'a pas du tout plu à Jérôme Rothen. « Je suis en colère, pour de bon. Je pense que les auditeurs préfèrent ma liste. Je vais continuer à donner mon avis, même si ça ne lui plait pas. Il y a des choses qui ne vont pas lui plaire dans ce que je vais dire, en fait c’est une sélection, pas un club. Là, on est dans le club France. Didier Deschamps a décidé de faire un club, il a recruté les joueurs en début d’année, et peu importe s’ils jouent ou pas, tu les appelles quand même, car ils font partie du club. C’est ce que je comprends quand il parle de Lucas Chevalier, c’est un club, tu le prends, il fait partie de ta liste. Ne cherchez pas, on ne va pas s’embêter, pour le mois de mai, la liste on la connait », a pesté l'ancien milieu gauche du PSG et des Bleus, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Pascal Olmeta, ex-portier de l'OM.

Equipe de France : Deschamps l’a snobé, un international n'a pas dit son dernier mot https://t.co/nKQQeWLP5f — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«Ne parlez pas des gardiens quand vous ne savez pas quoi dire» « Jérôme, tu me cagues un cake. Mais tu sais quoi ? Je ne souhaite qu’une chose, c'est que cette équipe et ce staff et mon ami Didier Deschamps, qu’ils gagnent la Coupe du monde et puis après vous irez critiquer », a balancé Pascal Olmeta. « Tu trouves ça normal qu’ils prennent des mecs qui ne jouent pas et qui ne sont pas performants ? », a demandé Jérôme Rothen. « Personnellement, je vais parler des 3 gardiens. Il y a le 1, le 2 et le 3. Pour moi, ils vont aller ensemble. Et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer… De rappeler Chevalier, Monsieur Deschamps chapeau », a répondu Pascal Olmeta.