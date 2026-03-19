«Si tout va bien, Zidane va arriver…» : Deschamps va chercher à lui mettre la pression ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va céder sa place de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. D'après Jean Resseguié, le technicien de 57 ans pourrait mettre la pression à Zinedine Zidane - pressenti pour le remplacer - avant son départ.

Didier Deschamps est lié à la FFF jusqu'au 31 juillet 2026. Comme il l'a déjà annoncé il y a de longs mois, le sélectionneur de l'équipe de France ne compte pas prolonger. En effet, Didier Deschamps a fait clairement savoir qu'il allait lâcher son poste après la Coupe du Monde. Et à moins d'un énorme revirement de situation, Zinedine Zidane devrait prendre sa place à la tête des Bleus.

Equipe de France - «Il hésite» : Avant son départ, Deschamps prépare une surprise pour Zidane ? https://t.co/FmMI1ijJSZ — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«Il va peut-être falloir lui mettre un peu plus de pression» Présent dans l'émission L'Equipe de Greg ce jeudi, Jean Resseguié a évoqué la fin de règne de Didier Deschamps en Bleu. « C’est sa dernière compétition. Moi, j’avais des doutes au départ dans la façon où il l’avait annoncé, en me disant qu’il y avait une prise de risque. Rétrospectivement, ceux qui ont été calés sur leur avenir avant la compétition, ça se passait très mal. Et puis finalement, il y a eu des discours, notamment de la part de Mbappé, il y a quelque chose qui s’est resserrée autour des joueurs », a déclaré le journaliste français, avant de se prononcer sur la succession de Didier Deschamps, et la possible nomination de Zinedine Zidane en équipe de France.