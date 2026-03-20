«C'est Zinedine» : Le jour où Zidane lui a proposé de signer par téléphone, «j'ai cru à une blague»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un changement de décor drastique. Voilà ce que Zinedine Zidane lui a proposé il y a quelques années de cela alors qu'il était lui-même inactif depuis un bon moment. Et pour tenter de le convaincre, le Ballon d'or 98 l'a contacté par téléphone. Il a cru à un canular avant de se rendre compte de l'offre qui lui était formulée. Il raconte.

Zinedine Zidane n'est plus à présenter et dispose d'une aura si forte que les gens peuvent croire à une blague de mauvais goût quand on les joint par téléphone et qu'on entend la voix du natif de Marseille. Et pourtant, à certains moments, c'est bien le champion du monde 98 qui se trouve au bout du fil avec parfois des offres auxquelles son interlocuteur ne s'attend pas.

✨ Zinedine Zidane par Kaká ✨



🗣️ “ Zidane était le chef d’orchestre, il était hors du commun car il pouvait être le meilleur sur le terrain sans marquer ni faire de passe décisive.”



Le foot s’apprécie par le jeu et non par les chiffres 😉



pic.twitter.com/EWtLmYmD9V — Vibrons Foot (@VibronsFoot) March 12, 2026

«Je prends mon téléphone pour voir que j'avais plein de messages» En plus de Raphaël Varane qui avait déjà raconté la fois où Zinedine Zidane l'avait appelé lorsqu'il jouait au RC Lens et révisait pour le baccalauréat, Raynald Denouiex a lui aussi été contacté pendant les années 2010 selon L'Equipe dans le but de lui proposer un rôle d'adjoint pour sa carrière d'entraîneur. Dans le cadre du documentaire L'Equipe Explore, l'ex-coach du FC Nantes et de la Real Sociedad a avoué avoir été sous le choc. « J'avais tondu le jardin, j'avais bien jardiné. J'avais pris ma douche et puis je prends mon téléphone pour voir que j'avais plein de messages. Je les écoute et me dis que ce n'est pas possible. Parce que les messages c'était : « C'est Zinedine », je me dis que c'était quelqu'un qui me fait une blague »