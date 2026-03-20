«C'est Zinedine» : Le jour où Zidane lui a proposé de signer par téléphone, «j'ai cru à une blague»

Un changement de décor drastique. Voilà ce que Zinedine Zidane lui a proposé il y a quelques années de cela alors qu'il était lui-même inactif depuis un bon moment. Et pour tenter de le convaincre, le Ballon d'or 98 l'a contacté par téléphone. Il a cru à un canular avant de se rendre compte de l'offre qui lui était formulée. Il raconte.
Zinedine Zidane n'est plus à présenter et dispose d'une aura si forte que les gens peuvent croire à une blague de mauvais goût quand on les joint par téléphone et qu'on entend la voix du natif de Marseille. Et pourtant, à certains moments, c'est bien le champion du monde 98 qui se trouve au bout du fil avec parfois des offres auxquelles son interlocuteur ne s'attend pas.
«Je prends mon téléphone pour voir que j'avais plein de messages»
En plus de Raphaël Varane qui avait déjà raconté la fois où Zinedine Zidane l'avait appelé lorsqu'il jouait au RC Lens et révisait pour le baccalauréat, Raynald Denouiex a lui aussi été contacté pendant les années 2010 selon L'Equipe dans le but de lui proposer un rôle d'adjoint pour sa carrière d'entraîneur.
Dans le cadre du documentaire L'Equipe Explore, l'ex-coach du FC Nantes et de la Real Sociedad a avoué avoir été sous le choc. « J'avais tondu le jardin, j'avais bien jardiné. J'avais pris ma douche et puis je prends mon téléphone pour voir que j'avais plein de messages. Je les écoute et me dis que ce n'est pas possible. Parce que les messages c'était : « C'est Zinedine », je me dis que c'était quelqu'un qui me fait une blague »
«Il avait un projet et il aurait souhaité m'inclure dans ce projet»
« Il m'a dit « par rapport à votre vision du foot, ça m'intéresse et oui, je voudrais oui, si vous acceptez de travailler avec moi ». Donc effectivement, il avait un projet et il aurait souhaité m'inclure dans ce projet ». a conclu Raynald Denouiex pour les caméras du quotidien sportif. Une anecdote qui en dit long sur l'héritage du formateur de génie du FC Nantes qui a lancé Didier Deschamps, Marcel Desailly et bien d'autres.