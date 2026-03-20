Daniel Riolo lance l’alerte sur RMC, «ça peut très mal se terminer»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme chaque soir de la semaine, Daniel Riolo était présent dans l’After Foot ce jeudi pour commenter l'actualité. Le journaliste de RMC s’est notamment inquiété pour un club français, qui vient de connaître une grosse désillusion. « On est passé d'une situation idyllique il y a deux mois à quelque chose qui sent le pourri », estime-t-il.

Leader de la première phase de Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais ne verra pas plus loin que les huitièmes de finale de la compétition. Après le nul obtenu sur la pelouse du Celta Vigo (1-1) la semaine dernière, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés à domicile face à la formation espagnole (0-2), une grosse désillusion qui pourrait plomber la fin de la saison lyonnaise aux yeux de Daniel Riolo.

« La troisième place, il va falloir que Lyon se remette à gagner des matchs pour aller la chercher » « Comme on en attendait beaucoup moins au mois d'août, on les a encensés et eux sont en train de se diriger réellement vers une fin de saison catastrophique, s’est inquiété le journaliste de RMC dans l’After Foot. La troisième place, il va falloir que Lyon se remette à gagner des matchs pour aller la chercher. Et ça peut très mal se terminer. Ça fait deux semaines qu'on commence à envisager une fin de saison terrible pour les Lyonnais. Ce (jeudi) soir, ils ont pris un énorme coup sur la tête. Oui, ils sont cuits parce qu'ils ont beaucoup donné ».