Daniel Riolo : Retour sur son embrouille avec une star du foot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Célèbre consultant de l’After Foot, Daniel Riolo a multiplié les clashs en 20 ans de carrière à l’antenne de RMC. Et ce fut notamment le cas l’an passé avec une ancienne star de l’équipe de France, passée notamment par le PSG et le Real Madrid au cours de sa carrière, qui s’était frittée avec Riolo via messages interposés sur les réseaux sociaux. Explications.

Présent au micro de RMC depuis 2006 dans l’After Foot, Daniel Riolo est devenu au fil des années une figure incontournable du paysage médiatique autour du football en France. Son tempérament et ses coups de gueules en série ne laissent généralement personne indifférent, pas même les footballeurs ou ceux qui l’ont été. La saison dernière, après avoir très longtemps critiqué Luis Enrique pour sa gestion et ses choix tactiques au PSG, Daniel Riolo a été pris en grippe par de nombreux supporters lorsque le club de la capitale a fait son remarquable parcours en Ligue des Champions. Et ce fut notamment le cas de Nicolas Anelka qui n’a pas hésité à le clasher publiquement.

PSG : Accusé par Daniel Riolo et d’autres journalistes, un Parisien lâche une réponse pour se défendre https://t.co/WvlJbbJCtD — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Riolo chargé par Anelka En mars 2025, via une story sur son compte Instagram dans laquelle il relayait un discours de Daniel Riolo à charge contre Luis Enrique datant de quelques mois auparavant, Nicolas Anelka se lâchait à son sujet en légende : « Il faut faire attention à ces grands prédicateurs, imposteurs. Il a jamais joué. Jamais entraîné. Jamais été agent. Jamais été président. Jamais été directeur sportif », écrivait l’ancien attaquant de l’équipe de France et du PSG, qui ne semble donc pas beaucoup apprécier Riolo. Et ce dernier n’a pas tardé à lui répondre…