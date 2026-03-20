Un club de Ligue 1 utilise Ousmane Dembélé pour se sauver !

Cette saison encore, le PSG d’Ousmane Dembélé joue le titre en Ligue 1. Le club de la capitale livre une grande bataille avec le RC Lens, mais pour d’autres c’est bien plus compliqué. Une formation classée dans les dernières places du championnat tente le tout pour le tout et justement elle veut s’inspirer du Ballon d’or. Explications.
La fin de saison de Ligue 1 s’annonce particulièrement intéressante. Contrairement à certaines années, le PSG est loin d’être souverain. Le club de la capitale est d’ailleurs deuxième au classement actuellement, devancé par le RC Lens, qui compte deux points d’avance. Il y a également du suspense pour ce qui est du bas des dernières places, et toutes les méthodes sont bonnes pour se sauver.
« On a montré le pressing de la meilleure équipe du monde »
Contrairement au PSG, le FC Nantes joue encore une fois le bas du classement. Actuellement, les Canaris sont 17èmes et pour se sauver ils comptent sur Vahid Halilhodžić qui est revenu au club dernièrement à la place d’Ahmed Kantari. Ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur bosnien a d’ailleurs révélé qu’il voulait s’inspirer du PSG et plus précisément d’Ousmane Dembélé pour maintenir le FCN en Ligue 1. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a montré le pressing de la meilleure équipe du monde. Dembélé, le meilleur joueur du monde, il fait un meilleur pressing que n’a jamais fait un joueur. Vous voyez ça ? C’est impressionnant. Le sacrifice que fait le meilleur joueur du monde, c’est impressionnant. »
« C’est le moment le plus difficile de l’histoire de Nantes »
Après les saisons 2006-2007 et 2008-2009, le FC Nantes risque encore une fois la relégation en Ligue 2. Un potentiel énorme coup dur pour les Canaris selon Vahid Halilhodžić. « C’est le moment le plus difficile de l’histoire de Nantes. Le club ne peut pas se permettre de descendre. Sportivement, économiquement, ça serait une catastrophe… On a pas le droit de passer à côté. Il y a neuf batailles, neuf exploits à faire. On ne peut pas gagner tous les matchs parce que quand tu regardes le calendrier, c’est pas un cadeau. » Reste à voir si Ousmane Dembélé permettra donc au FCN de se sauver.