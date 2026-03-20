Un club de Ligue 1 utilise Ousmane Dembélé pour se sauver !

Alexis Brunet

Cette saison encore, le PSG d’Ousmane Dembélé joue le titre en Ligue 1. Le club de la capitale livre une grande bataille avec le RC Lens, mais pour d’autres c’est bien plus compliqué. Une formation classée dans les dernières places du championnat tente le tout pour le tout et justement elle veut s’inspirer du Ballon d’or. Explications.

La fin de saison de Ligue 1 s’annonce particulièrement intéressante. Contrairement à certaines années, le PSG est loin d’être souverain. Le club de la capitale est d’ailleurs deuxième au classement actuellement, devancé par le RC Lens, qui compte deux points d’avance. Il y a également du suspense pour ce qui est du bas des dernières places, et toutes les méthodes sont bonnes pour se sauver.

𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗖𝗛 𝗗𝗘 𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦, 𝗩𝗔𝗛𝗜𝗗 𝗛𝗔𝗟𝗜𝗟𝗢𝗗𝗭𝗜𝗖 🇧🇦, 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗢𝗨𝗦𝗠𝗔𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗕𝗘́𝗟𝗘́ 🇫🇷 𝗔̀ 𝗦𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦. 👇



🗣️ « Le sacrifice que fait le meilleur joueur du monde pour l'équipe.



On l’a montré aux joueurs ! » 😁 pic.twitter.com/yyzSa7I05w — Actu Foot (@ActuFoot_) March 20, 2026

« On a montré le pressing de la meilleure équipe du monde » Contrairement au PSG, le FC Nantes joue encore une fois le bas du classement. Actuellement, les Canaris sont 17èmes et pour se sauver ils comptent sur Vahid Halilhodžić qui est revenu au club dernièrement à la place d’Ahmed Kantari. Ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur bosnien a d’ailleurs révélé qu’il voulait s’inspirer du PSG et plus précisément d’Ousmane Dembélé pour maintenir le FCN en Ligue 1. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a montré le pressing de la meilleure équipe du monde. Dembélé, le meilleur joueur du monde, il fait un meilleur pressing que n’a jamais fait un joueur. Vous voyez ça ? C’est impressionnant. Le sacrifice que fait le meilleur joueur du monde, c’est impressionnant. »