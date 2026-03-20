«J’avais une douleur atroce» : Il se ridiculise en pleine Coupe du monde, «j’avais tellement mal»

Alexis Brunet

Lors de la Coupe du monde 2018, une séquence avait beaucoup fait parler pour son côté humoristique. Un joueur de l’équipe de Belgique s’était ridiculisé en plein match de poule, mais il a dévoilé quelques détails sur ce moment cocasse. On apprend notamment que ce dernier souffrait alors énormément et qu’il voulait même céder sa place.

Si pour un joueur de football, et qui plus est un attaquant, marquer est très important, il est également non négligeable de réussir sa célébration. Certains ont leurs habitudes, mais parfois d’autres tentent des choses et cela réussit plus ou moins. Il y a huit ans, on avait assisté d’ailleurs à un gros raté en Coupe du monde.

🚨 Michy Batshuayi 🇧🇪 est revenu sur sa célébration ratée devenue virale lors de la CDM 2018 contre l’Angleterre :



« Beaucoup de joueurs font ça après un but, mais là, elle a été sur le poteau et elle est revenue dans mon oeil. Je me dis : "𝗠𝗮𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰’𝗲𝘀𝘁… pic.twitter.com/cipXvEhdDt — Actu Foot (@ActuFoot_) March 20, 2026

Batshuayi s’était ridiculisé contre l’Angleterre Lors de la Coupe du monde 2018, la Belgique affrontait l’Angleterre en phase de poules Ce sont finalement les Belges qui l’avaient emporté (1-0) et cela avait donné lieu à une scène assez drôle Après le but de son pays, inscrit par Adnan Januzaj, Michy Batshuayi avait alors récupéré le ballon et, pour célébrer, il avait tapé dedans. Pas de chance, la balle avait alors frappé le poteau et elle était revenue directement dans son visage. Une séquence peu valorisante pour l’attaquant, mais qui avait fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux.