Jérôme Rothen demande du respect sur RMC : «Il ne faut pas se rabaisser»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2016 déjà, Jérôme Rothen s’est mué en consultant, et possède depuis cinq ans sa propre émission sur RMC. Dernièrement, l’ancien joueur du PSG (2004-2010) a analysé le tirage de Ligue des Champions opposant Paris à Liverpool, en demandant du respect à l’égard de la formation anglaise.

Le PSG qualifié. Si le club parisien affichait des signaux parfois inquiétants à l’entame de cette seconde partie de saison 2025-2026, la formation de Luis Enrique semble avoir balayé de nombreux doutes après avoir littéralement humilié Chelsea sur les 8èmes de finale de la Ligue des Champions (8-2 sur l’ensemble des deux rencontres). Si Paris avance désormais en tant que favori face à Liverpool, Jérôme Rothen lui, se veut plus prudent.

We'll face PSG in the next round of the @ChampionsLeague 🆚 pic.twitter.com/2pFwuM5rNf — Liverpool FC (@LFC) March 18, 2026

« Il faut les respecter et ne pas se rabaisser par rapport aux autres années » « En quarts de finale de la Ligue des champions, il n'y a plus de petites équipes. Il faut les respecter et ne pas se rabaisser par rapport aux autres années. Aujourd'hui, le PSG ne doit plus se sentir inférieur à ces clubs-là. Parce qu'ils sont dans la même catégorie désormais. Pour moi, le PSG est favori, mais l'écart avec Liverpool n'est pas énorme non plus. J'espère qu'ils redeviendront aussi forts qu'ils l'ont été l'année dernière, en maîtrisant tous les événements des matchs », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain sur les ondes de RMC. L’avis de Jérôme Rothen diffère donc drastiquement de celui de son compère Daniel Riolo, qui voit en le PSG un grand favori pour la victoire finale en C1.