CAN 2025 - Victoire attribuée au Maroc : La «dinguerie» évoquée par une star du PSG sur Canal + !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, dans le même temps que les rencontres de Ligue des Champions, la CAF a tranché en faveur d’une décision lunaire. Le Sénégal, sacré champion d’Afrique il y a deux mois, se voit retirer son titre au profit du Maroc. Un scénario ubuesque, qui a notamment amusé un e certaine star du PSG. Explications.

Alors que les polémiques ayant entouré la finale de la CAN il y a maintenant deux mois semblaient définitivement closes, la CAF a tout chamboulé. Mardi soir, pendant le match du PSG notamment, l’instance a publié un communiqué lourd de conséquences. Ayant estimé que le Sénégal avait enfreint certaines règles, la CAF a décidé de retirer le titre aux Lions de la Teranga, ce qui attribue de facto la victoire sur tapis vert au Maroc.

"Pour ces dingueries là il y a que la CAN frère" 😭



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Une décision polémique « Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) », pouvait-on ainsi lire dans le communiqué en question.