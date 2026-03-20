CAN 2025 - Victoire attribuée au Maroc : La «dinguerie» évoquée par une star du PSG sur Canal + !

Mardi soir, dans le même temps que les rencontres de Ligue des Champions, la CAF a tranché en faveur d’une décision lunaire. Le Sénégal, sacré champion d’Afrique il y a deux mois, se voit retirer son titre au profit du Maroc. Un scénario ubuesque, qui a notamment amusé un e certaine star du PSG. Explications.
Alors que les polémiques ayant entouré la finale de la CAN il y a maintenant deux mois semblaient définitivement closes, la CAF a tout chamboulé. Mardi soir, pendant le match du PSG notamment, l’instance a publié un communiqué lourd de conséquences. Ayant estimé que le Sénégal avait enfreint certaines règles, la CAF a décidé de retirer le titre aux Lions de la Teranga, ce qui attribue de facto la victoire sur tapis vert au Maroc.
Une décision polémique
« Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) », pouvait-on ainsi lire dans le communiqué en question.
« Pour ces dingueries-là, il n’y a que la CAN »
Clairement, cette bombe lâchée sur le football africain n’a pas manqué de faire réagir. Si certains joueurs du Sénégal comme Moussa Niakhaté (OL) ou encore Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ont notamment réagi avec humour, cette nouvelle a fait le tour de l’Europe, jusqu’aux joueurs du PSG. Dans des images exclusives diffusées par Canal +, on y voit Ousmane Dembélé évoquer le sujet avec Wesley Fofana juste après le coup de sifflet final de la rencontre ayant opposé Chelsea au PSG ce mardi soir. « En vrai pour ces dingueries-là, il n’y a que la CAN frère », lance ainsi Dembélé tout sourire à son compatriote.