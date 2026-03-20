CAN 2025 : Un joueur du Sénégal chambre le Maroc en pleine interview !

Mardi soir, la CAF a délivré un communiqué stupéfiant. Plus de deux mois après sa victoire en finale de la CAN, le Sénégal s’est vu retirer son titre au profit du Maroc pour avoir enfreint les règles de la compétition. Une décision lunaire, qui a de nouveau valu quelques chambrages de la part d’un international Sénégalais.
Depuis quelques jours, c’est la stupeur générale autour de la CAN. Et pour cause, la CAF a décidé de retirer le titre obtenu il y a deux mois par le Sénégal afin de le donner au Maroc. Les joueurs Sénégalais avaient pour rappel quitter la pelouse après une décision polémique de l’arbitre, puis avaient fini par revenir sur la pelouse et l’emporter aux penaltys. Cette décision lunaire a forcément suscité de vives réactions dans les deux camps. Défenseur de l’OL, Moussa Niakhaté avait notamment répondu sur ses réseaux sociaux : « Venez la chercher » en parlant de la coupe remportée par les Lions de la Teranga.
Moussa Niakhaté ne digère pas
« Vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux, elle est la même aujourd’hui. Je peux me permettre de dire que bien évidemment rien ne change pour moi par rapport à ce que j’ai vécu il y a deux mois. Au vu du timing, ça me parait compliqué de considérer que le Sénégal a perdu cette CAN et que le Maroc la récupère. Je ne pense même pas que les joueurs marocains soient contents de la gagner comme ça. Je pense que ça met plus en lumière un problème au niveau des instances que des équipes », a ensuite réagit le défenseur lyonnais.
« Je suis champion d’Afrique, j’ai gagné sur le terrain, pas à La Poste »
En Espagne, un autre international Sénégalais en la personne de Pathé Ciss s’est de nouveau amusé de la situation. « Moi je suis tranquille, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé. Une finale ça se gagne sur le terrain. Moi, je suis champion d’Afrique, j’ai gagné sur le terrain, pas à La Poste », a ainsi indiqué le milieu de terrain du Rayo Vallecano au sein de l’émission El Chiringuito.