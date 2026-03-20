CAN 2025 : Un joueur du Sénégal chambre le Maroc en pleine interview !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, la CAF a délivré un communiqué stupéfiant. Plus de deux mois après sa victoire en finale de la CAN, le Sénégal s’est vu retirer son titre au profit du Maroc pour avoir enfreint les règles de la compétition. Une décision lunaire, qui a de nouveau valu quelques chambrages de la part d’un international Sénégalais.

Depuis quelques jours, c’est la stupeur générale autour de la CAN. Et pour cause, la CAF a décidé de retirer le titre obtenu il y a deux mois par le Sénégal afin de le donner au Maroc. Les joueurs Sénégalais avaient pour rappel quitter la pelouse après une décision polémique de l’arbitre, puis avaient fini par revenir sur la pelouse et l’emporter aux penaltys. Cette décision lunaire a forcément suscité de vives réactions dans les deux camps. Défenseur de l’OL, Moussa Niakhaté avait notamment répondu sur ses réseaux sociaux : « Venez la chercher » en parlant de la coupe remportée par les Lions de la Teranga.

🇸🇳 @pathe_22 saca pecho de la Copa África que le ha 'arrebatado' Marruecos:



😮 "He ganado en el campo, no por correos".#JUGONES pic.twitter.com/MTQU0xdV9S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2026

Moussa Niakhaté ne digère pas « Vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux, elle est la même aujourd’hui. Je peux me permettre de dire que bien évidemment rien ne change pour moi par rapport à ce que j’ai vécu il y a deux mois. Au vu du timing, ça me parait compliqué de considérer que le Sénégal a perdu cette CAN et que le Maroc la récupère. Je ne pense même pas que les joueurs marocains soient contents de la gagner comme ça. Je pense que ça met plus en lumière un problème au niveau des instances que des équipes », a ensuite réagit le défenseur lyonnais.