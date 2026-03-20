PSG - «Il était très important pour nous» : La mauvaise nouvelle confirmée par Luis Enrique

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant 3-0 à Stamford Bridge contre Chelsea. Malheureusement, lors de cette rencontre, le club de la capitale a perdu un joueur sur blessure. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a confirmé qu’il devrait se passer de ses services pendant un moment.

Encore une fois cette saison, le PSG verra les quarts de finale de la Ligue des champions. Opposés à Chelsea en huitièmes, les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des hommes de Liam Rosenior. Victorieuse sur le score de 5-2 lors du match aller au Parc des princes, l’équipe de Luis Enrique a dicté sa loi au retour également en venant s’imposer 3-0 en Angleterre. Une démonstration de puissance qui fait de Paris un candidat déclaré à la victoire finale.

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Il nettoie la lucarne de Sanchez de façon 𝗠𝗔-𝗚𝗜-𝗦𝗧𝗥𝗔𝗟𝗘 !!!



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Le PSG a perdu un joueur sur blessure contre Chelsea Tout a souri au PSG mardi soir à Londres, ou presque. Deuxième buteur de la rencontre, Bradley Barcola a malheureusement dû laisser sa place sur blessure à la 59ème minute. L’international français est touché à la cheville et il sera éloigné des terrains entre trois et quatre semaines. Cela lui fera donc manquer les deux rencontres face à Liverpool qui auront lieu les 8 et 14 avril prochains.