PSG - «Il était très important pour nous» : La mauvaise nouvelle confirmée par Luis Enrique

Mardi soir, le PSG a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant 3-0 à Stamford Bridge contre Chelsea. Malheureusement, lors de cette rencontre, le club de la capitale a perdu un joueur sur blessure. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a confirmé qu’il devrait se passer de ses services pendant un moment.
Encore une fois cette saison, le PSG verra les quarts de finale de la Ligue des champions. Opposés à Chelsea en huitièmes, les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des hommes de Liam Rosenior. Victorieuse sur le score de 5-2 lors du match aller au Parc des princes, l’équipe de Luis Enrique a dicté sa loi au retour également en venant s’imposer 3-0 en Angleterre. Une démonstration de puissance qui fait de Paris un candidat déclaré à la victoire finale.
Le PSG a perdu un joueur sur blessure contre Chelsea
Tout a souri au PSG mardi soir à Londres, ou presque. Deuxième buteur de la rencontre, Bradley Barcola a malheureusement dû laisser sa place sur blessure à la 59ème minute. L’international français est touché à la cheville et il sera éloigné des terrains entre trois et quatre semaines. Cela lui fera donc manquer les deux rencontres face à Liverpool qui auront lieu les 8 et 14 avril prochains.
« Il était très important pour nous »
Présent ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique s’est exprimé sur la blessure de Bradley Barcola. Le coach du PSG regrette de devoir faire sans son attaquant pendant plusieurs semaines, d’autant plus qu’il était en grande forme dernièrement. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « L’état d’esprit technique et physique de Bradley ces derniers mois, il était très important pour nous, c’est l’attaquant qui a joué le plus de minutes. Il a fait des choses très positives pour l’équipe. C’est dommage quand un joueur se blesse, c’est pire quand c’est un joueur déterminant, mais c’est le football, c’est la vie, il faut s’adapter. »