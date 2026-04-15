Nouveau président à l’OM : Son premier raté déjà annoncé ?

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, Stéphane Richard a officiellement été nommé président de l’OM par Frank McCourt. L’homme d’affaires de 64 ans va donc devoir gérer plusieurs dossiers importants en plus du mercato estival. Il existe toutefois déjà un sujet de réglé, puisque le nouveau boss marseillais aurait concédé un premier raté depuis sa prise de fonction.

L’OM continue sa transformation. Après l’arrivée d’Habib Beye il y a quelques semaines pour prendre la place de Roberto De Zerbi, le club phocéen a annoncé il y a peu le remplaçant de Pablo Longoria. L’ancien président de Marseille a décidé de quitter ses fonctions dernièrement et après avoir étudié plusieurs profils, Frank McCourt a décidé de nommer à sa place Stéphane Richard, un homme d’affaires de 64 ans, notamment connu pour avoir dirigé l’entreprise Orange pendant plusieurs années.

🚨 Nouveau président de l'OM, 𝗦𝗧𝗘́𝗣𝗛𝗔𝗡𝗘 𝗥𝗜𝗖𝗛𝗔𝗥𝗗 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗥𝗔𝗠𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́ 𝗔𝗨 𝗖𝗟𝗨𝗕 ! 💙🤍



𝗜𝗟 𝗘́𝗩𝗢𝗤𝗨𝗘 𝗟'𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗘́ 𝗥𝗘́𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 👇



« Moi je pense que la première chose dont ce club a besoin, c’est d’une certaine… pic.twitter.com/uKgOukP2eG — Actu Foot (@ActuFoot_) April 14, 2026

Stéphane Richard essuie un premier échec à l’OM Même s’il n’est pas issu directement du monde du football, Stéphane Richard a des arguments qui plaident en sa faveur. Ce dernier possède un carnet d’adresses fourni et il est notamment très proche de Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, troisième entreprise mondiale de transport maritime et propriétaire du groupe RMC/BFM. Cette proximité entre les deux hommes a donc fait naître certaines rumeurs et notamment le fait que CMA CGM pourrait être intéressé par le naming du stade Vélodrome, vu que le contrat avec Orange arrive à son terme. Toutefois, selon RMC Sport, qui cite des sources proches du dossier, cela n’arrivera pas car l’entreprise maritime n’aurait pas manifesté son intérêt, préférant se concentrer sur le sponsoring du maillot.