Après Bertrand Latour, Pierre Ménès clashe un autre journaliste célèbre !

Alexis Brunet

Même s’il n’apparaît plus à la télévision depuis plusieurs années, Pierre Ménès continue à donner son avis sur le monde du football et ce qui en découle. Dernièrement, le journaliste fait parler de lui pour ses clashs, lui qui a vivement critiqué Bertrand Latour. Ce mardi, l’ancien pensionnaire du CFC s’en est pris à un autre de ses confrères.

Dimanche, dans le CFC, Bertrand Latour est revenu sur l’émission The Bridge qui avait réuni pour une discussion Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou bien encore Aurélien Tchouaméni. Une émission à laquelle le journaliste ne trouve pas vraiment d’intérêt. « Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans The Bridge ? C'est évidemment une opération de communication, mais ça l'est toujours, quand bien même ils accordent une interview plus classique à des journalistes. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur, puisque les questions qui sont en droit d'être posées ne le sont pas, ou les relances n'interviennent pas, parce que ce ne sont pas des gens dont c'est le métier ; et l'intérêt, c'est qu'ils soient visibles et qu'ils en disent le moins possible. Quand vous avez des gens qui vont bientôt, peut-être, être jugés pour viol, et qui risquent 15 ans de prison, et qu'il n'y a pas une question qui est posée dessus ; quand vous avez un capitaine d'une équipe qui a gagné une compétition sur tapis vert, et qui dit très tranquillement qu'il est très content d'avoir gagné, sans qu'on lui demande s'il n'y a pas rien de pire que de gagner dans ces conditions... S'il n'y a pas de relance, pour moi, c'est nul et non avenu, ça ne sert à rien du tout, si ce n'est parler à leur communauté qui les aime déjà. »

Molina ne fait que dénoncer pour faire du clic mais n’apporte jamais de preuve . Je l’ai souvent pris en flagrant délit de désinformation — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 14, 2026

Pierre Ménès clashe Bertrand Latour Un avis qui n’a pas plu à tout le monde, à commencer par Pierre Ménès. Sur X, le journaliste s’en est pris à son confrère. « Le mec n’a rien compris. C’est pas une interview, c’est un dialogue entre amis. Pourquoi tant d’aigreur et de jalousie alors que ce sont 2 produits différents ? La vraie réponse : près de 5 millions de vues en une semaine. Les gens ont tranché. » Bertrand Latour ne s’est pas fait prier pour répondre à l’ancien pensionnaire du CFC avec un clair et concis : « Lâche-moi la grappe, toi. »