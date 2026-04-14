«Si je suis président...», il dévoile le nom de l’homme qu’il faut pour l’OM

Alexis Brunet

Cet été, l’OM devrait beaucoup bouger, sur le marché des transferts mais pas seulement. Le club phocéen va devoir se trouver un nouveau directeur sportif et pour le moment plusieurs pistes sont étudiées. Toutefois, un célèbre agent estime avoir trouvé l’homme parfait pour pouvoir gérer Marseille et son nom n’est pas forcément le plus connu.

Petit à petit tout est en train de changer du côté de l’OM. Il y a quelques semaines, c’est Habib Beye qui a posé ses valises à Marseille pour remplacer Roberto De Zerbi. Peu de temps après le départ de l’Italien, c’est Pablo Longoria qui a lui aussi décidé de prendre la porte et il a donc fallu lui trouver un successeur. Après avoir étudié plusieurs profils, Frank McCourt a finalement décidé de nommer Stéphane Richard.

«Il voulait boxer tout le monde» : Des années après son départ, l'amusante anecdote avec «le plus fou» de l'OM ! https://t.co/Mj0cpuBEXS — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Si je suis président » Après avoir mis la main sur un nouveau coach et un président, l’OM a encore besoin d’un directeur sportif car Medhi Benatia va quitter son poste à l’issue de la saison. Le club phocéen étudie plusieurs profils et au micro de l’After Foot, l’agent de joueurs Yvan Le Mée a soufflé le nom du candidat idéal selon lui. « Si je suis président aujourd’hui, je vais voir Giovanni Sartori, qui a fait l’Atalanta, est passé par le Chievo et a monté le Bologne d’aujourd’hui. Il a monté la structure de Bergame, a initié tous les résultats de Bergame. C’est ce type de mecs qui sont capables de réussir. »