A peine parti, Longoria se fait critiquer à l’OM

Dernièrement, l’OM a perdu plusieurs de ses hommes forts, à commencer par Pablo Longoria. L’ancien président marseillais a quitté son poste il y a quelques semaines, mettant ainsi fin à une aventure longue de six ans. L’Espagnol a depuis été remplacé par Stéphane Richard, mais il a également été critiqué pour sa gestion du club phocéen.
Il y a quelques mois, l’OM a traversé une période plus que compliquée et cela a entraîné plusieurs départs. Il y a d’abord Roberto De Zerbi qui a fait les frais des mauvais résultats et par la suite c’est Pablo Longoria qui a décidé de s’en aller. Une décision très importante car l’Espagnol était le président du club phocéen depuis cinq ans.
Stéphane Richard a remplacé Longoria
Avec ce départ de Pablo Longoria, l’OM a donc dû rapidement se trouver un nouveau président. Si Alban Juster a d’abord occupé cette fonction par intérim, Frank McCourt a finalement nommé Stéphane Richard vendredi dernier pour remplacer l’Espagnol. L’homme âgé de 64 ans n’est pas issu directement du monde du football, mais il a fait ses preuves en dirigeant de grandes entreprises comme Orange, ou bien en politique, notamment au ministère de l’Économie.
« Il y a eu trop d'instabilité dans ce club dans ces dernières années »
Pour ses grands débuts à l’OM, Stéphane Richard devra surtout s’atteler à apporter un peu de stabilité au club phocéen. Marseille en a clairement manqué ces dernières années sous le mandat de Pablo Longoria notamment et le nouveau président marseillais n’a pas manqué de le dire au micro de RTL ce mardi matin. « Il y a eu trop d'instabilité dans ce club dans ces dernières années, entre les entraîneurs et même d'ailleurs l'effectif de l'équipe elle-même. Vous savez, le foot, c'est quand même un sport collectif. C'est certes fait de très grandes individualités, mais c'est un jeu collectif. C'est quand même très compliqué de faire bien jouer une équipe quand on a un tiers ou la moitié de l'effectif qui change chaque année. C'est même impossible. Moi, je pense que la première chose dont ce club a besoin, c'est une certaine stabilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, bien entendu. »