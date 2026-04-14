A peine parti, Longoria se fait critiquer à l’OM

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM a perdu plusieurs de ses hommes forts, à commencer par Pablo Longoria. L’ancien président marseillais a quitté son poste il y a quelques semaines, mettant ainsi fin à une aventure longue de six ans. L’Espagnol a depuis été remplacé par Stéphane Richard, mais il a également été critiqué pour sa gestion du club phocéen.

Il y a quelques mois, l’OM a traversé une période plus que compliquée et cela a entraîné plusieurs départs. Il y a d’abord Roberto De Zerbi qui a fait les frais des mauvais résultats et par la suite c’est Pablo Longoria qui a décidé de s’en aller. Une décision très importante car l’Espagnol était le président du club phocéen depuis cinq ans.

«Il voulait boxer tout le monde» : Des années après son départ, l'amusante anecdote avec «le plus fou» de l'OM ! https://t.co/Mj0cpuBEXS — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Stéphane Richard a remplacé Longoria Avec ce départ de Pablo Longoria, l’OM a donc dû rapidement se trouver un nouveau président. Si Alban Juster a d’abord occupé cette fonction par intérim, Frank McCourt a finalement nommé Stéphane Richard vendredi dernier pour remplacer l’Espagnol. L’homme âgé de 64 ans n’est pas issu directement du monde du football, mais il a fait ses preuves en dirigeant de grandes entreprises comme Orange, ou bien en politique, notamment au ministère de l’Économie.