Mercato - OM : Le rendez-vous est pris pour le transfert de l’été !

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l’Olympique de Marseille va devoir affronter un mercato estival très agité, avec des nombreux départs qui sont déjà annoncés. Et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, à peine arrivé du Stade Brestois, connait déjà le premier dossier chaud qu’il devra gérer.

C’est un nouveau cycle qui débute à l'OM, avec une toute nouvelle direction, mais également un nouveau coach en la personne de Bruno Genesio. En fin de contrat au LOSC, le technicien français est annoncé comme le grand favori pour prendre la place d’Habib Beye, arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi.

« Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion » S’il n’a pas encore officialisé l’arrivée du nouvel entraineur, Grégory Lorenzi a tout de même évoqué le premier gros feuilleton qui attend l’OM, avec le potentiel départ de Mason Greenwood. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion » a expliqué le nouveau directeur sportif marseillais. « S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ».