«On me disait qu’il allait signer au PSG», un entraîneur de la Coupe du Monde balance sur un gros dossier !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après Désiré Doué, recruté il y a deux ans de cela, le Paris Saint-Germain bougerait ses pions en coulisses dans l’optique de trouver un accord avec le clan Yan Diomandé pour que le jeune attaquant de 19 ans du RB Leipzig accepte de troquer la tunique du club allemand pour le rouge et bleu du PSG. Cependant, à ce jour, l’avantage semble changer de main entre les Parisiens et Liverpool…

En l’espace d’un an seulement, Yan Diomandé est entré dans une tout autre sphère. En passant de Leganés au RB Leipzig, l’international ivoirien de 19 ans s’est pleinement révélé aux yeux de l’Europe avec ses 12 buts marqués et 8 passes décisives en Bundesliga. Sur le continent américain, l’ailier de Leipzig est venu à bout de l’Équateur avec les Éléphants dans la nuit de dimanche à lundi (1-0) grâce à un but d’Amad Diallo.

«Mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c’est le plus important» Une fois de plus, le virevoltant Yan Diomandé s’est mis en avant dans son couloir droit. Si bien que Piero Hincapié, son vis-à-vis pendant la rencontre, est la victime de différents troll sur les réseaux sociaux. Après la rencontre, l’ailier ivoirien a été interrogé sur son avenir en zone mixte, lui qui ne cesse d'animer l'actualité mercato du PSG et de Liverpool entre autres. « Je ne sais pas, moi je suis un joueur du RB Leipzig, mais pourquoi pas ? Après, mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c’est le plus important, c’est tous les quatre ans. Donc je profite au maximum et après le reste, on verra... ». Le message est clair, la porte reste entrouverte pour un changement d’air, mais c’est le cadet de ses soucis puisque sa concentration est focalisée sur la Coupe du monde avec la sélection ivoirienne.