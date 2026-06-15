«On me disait qu’il allait signer au PSG», un entraîneur de la Coupe du Monde balance sur un gros dossier !

Après Désiré Doué, recruté il y a deux ans de cela, le Paris Saint-Germain bougerait ses pions en coulisses dans l’optique de trouver un accord avec le clan Yan Diomandé pour que le jeune attaquant de 19 ans du RB Leipzig accepte de troquer la tunique du club allemand pour le rouge et bleu du PSG. Cependant, à ce jour, l’avantage semble changer de main entre les Parisiens et Liverpool…
En l’espace d’un an seulement, Yan Diomandé est entré dans une tout autre sphère. En passant de Leganés au RB Leipzig, l’international ivoirien de 19 ans s’est pleinement révélé aux yeux de l’Europe avec ses 12 buts marqués et 8 passes décisives en Bundesliga. Sur le continent américain, l’ailier de Leipzig est venu à bout de l’Équateur avec les Éléphants dans la nuit de dimanche à lundi (1-0) grâce à un but d’Amad Diallo.
«Mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c’est le plus important»
Une fois de plus, le virevoltant Yan Diomandé s’est mis en avant dans son couloir droit. Si bien que Piero Hincapié, son vis-à-vis pendant la rencontre, est la victime de différents troll sur les réseaux sociaux. Après la rencontre, l’ailier ivoirien a été interrogé sur son avenir en zone mixte, lui qui ne cesse d'animer l'actualité mercato du PSG et de Liverpool entre autres. « Je ne sais pas, moi je suis un joueur du RB Leipzig, mais pourquoi pas ? Après, mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c’est le plus important, c’est tous les quatre ans. Donc je profite au maximum et après le reste, on verra... ». Le message est clair, la porte reste entrouverte pour un changement d’air, mais c’est le cadet de ses soucis puisque sa concentration est focalisée sur la Coupe du monde avec la sélection ivoirienne.
«Il prendra la meilleure décision pour sa carrière»
Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire est lui aussi passé sur le grill en conférence de presse d’après-match. L’occasion pour Emerse Faé de pointer l’ironie du mercato dans le football. En l’espace de quelques jours seulement, les certitudes laissent place aux doutes. « Quand on était en France pour la préparation, les journalistes me disaient qu’il allait signer au PSG. J’arrive maintenant aux États-Unis et on me dit qu’il va signer à Liverpool. On verra, je pense qu’il est d’abord très concentré sur le Mondial et après il prendra la meilleure décision pour sa carrière ». a confié Emerse Faé, il n’y a plus qu’à patienter pour connaître l’issue de ce dossier dans lequel le rapport de forces s’équilibre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.