Mercato : Un jeune talent du LOSC va retrouver Bruno Genesio à l’OM

Pressenti pour devenir le prochain entraîneur de l’OM bien que l’officialisation de son arrivée se fasse encore attendre, Bruno Genesio va voir un jeune talent du LOSC, son ancien club, faire le même chemin. Jephthe Malanda, milieu offensif âgé de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec Marseille.
Entamé depuis quelque temps maintenant, l’OM poursuit son travail sur le marché de la post-formation. L’exemple le plus marquant est celui de Robinio Vaz, arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux et transféré à l’AS Rome contre près de 25M€ lors du dernier mercato hivernal. Une stratégie que le club entend poursuivre. Dans cette optique, c’est en provenance de Lille qu’un autre jeune talent va arriver.
Malanda a signé son premier contrat pro avec l’OM
En effet, d’après les informations de Loïc Tanzi, Jephthe Malanda a signé son premier contrat professionnel avec l’OM. Âgé de 18 ans, le milieu offensif a inscrit 11 buts avec le LOSC cette saison : 6 en U19, 3 avec la National 3 et 2 en Coupe Gambardella. Le journaliste de L’Équipe précise que d’autres recrues vont arriver à Marseille prochainement. Comme expliqué par Foot Mercato la semaine dernière, les Dogues avaient proposé un contrat stagiaire pro à Jephthe Malanda, courtisé par d’autres clubs de Ligue 1, mais également par l’AC Milan, Côme et Anderlecht.
Une deuxième recrue pour l’OM
Après Kingsley Olufade (18 ans), qui va s’engager avec Strasbourg, le LOSC voit donc un autre de ses grands talents issus de son centre de formation s’en aller. En ce qui concerne l’OM, Jephthe Malanda n’est pas sa première recrue, puisque le club s’est déjà attaché les services de Sacha Lung en provenance du RCSA. Âgé de 18 ans, le défenseur central s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec l’Olympique de Marseille, qui a réussi à devancer la concurrence d’un club allemand et d’un italien dans ce dossier.