Mercato : Un jeune talent du LOSC va retrouver Bruno Genesio à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pressenti pour devenir le prochain entraîneur de l’OM bien que l’officialisation de son arrivée se fasse encore attendre, Bruno Genesio va voir un jeune talent du LOSC, son ancien club, faire le même chemin. Jephthe Malanda, milieu offensif âgé de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec Marseille.

Entamé depuis quelque temps maintenant, l’OM poursuit son travail sur le marché de la post-formation. L’exemple le plus marquant est celui de Robinio Vaz, arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux et transféré à l’AS Rome contre près de 25M€ lors du dernier mercato hivernal. Une stratégie que le club entend poursuivre. Dans cette optique, c’est en provenance de Lille qu’un autre jeune talent va arriver.

Malanda a signé son premier contrat pro avec l’OM En effet, d’après les informations de Loïc Tanzi, Jephthe Malanda a signé son premier contrat professionnel avec l’OM. Âgé de 18 ans, le milieu offensif a inscrit 11 buts avec le LOSC cette saison : 6 en U19, 3 avec la National 3 et 2 en Coupe Gambardella. Le journaliste de L’Équipe précise que d’autres recrues vont arriver à Marseille prochainement. Comme expliqué par Foot Mercato la semaine dernière, les Dogues avaient proposé un contrat stagiaire pro à Jephthe Malanda, courtisé par d’autres clubs de Ligue 1, mais également par l’AC Milan, Côme et Anderlecht.