PSG - Un phénomène à 100M€ sur son mercato : «Mes agents s’en occupent»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait tenter de recruter plusieurs jeunes joueurs prometteurs. Le nom de Yan Diomandé (19 ans) revient avec insistance du côté du club parisien. Et si l’avenir de l’international Ivoirien semble se situer entre Paris et Liverpool, le phénomène né en 2006 a révélé que ses agents s’occupaient de son cas durant cette Coupe du Monde.

Il est l’un des plus grands talents du football mondial. A seulement 19 ans, Yan Diomandé sort d’une excellente saison sous les couleurs du RB Leipzig. Élu meilleur jeune joueur de Bundesliga, l’ailier né en 2006 enchaîne cet été avec la Coupe du Monde. Très intéressant lors de la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur ce lundi, Diomandé continue de faire parler de lui alors que deux gros cadors se disputent sa signature cet été : le PSG et Liverpool.

« Mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde » Si le club parisien est intéressé, le journaliste Abdellah Boulma a révélé ce lundi que le crack du RB Leipzig se rapprochait davantage vers une arrivée en Premier League. Interrogé à ce sujet, Yan Diomandé a confirmé que ses représentants s’occupaient activement de son avenir. « Yan tu parles très bien anglais, est-ce que ça te dit la Premier League ? », lui a demandé un journaliste. « Je ne sais pas, moi je suis un joueur du RB Leipzig, mais pourquoi pas ? Après, mes agents s’en occupent, et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du Monde, c’est le plus important, c’est tous les quatre ans. Donc je profite au maximum et après le reste, on verra... », répond l’ancien joueur de Leganés.