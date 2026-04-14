«En arrivant à l’OM, c'était exagéré» : Un joueur de Habib Beye est «sorti du cadre» et se fait recadrer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, de nombreux joueurs ont déçu du côté de l’Olympique de Marseille, toujours en course pour la qualification en Ligue des champions. C’est le cas d’une recrue estivale qui a eu du mal à s’adapter au climat phocéen comme le souligne un ancien du club, qui en attend davantage.

Facundo Medina n’a pas connu les débuts les plus simples à l’OM. Victime d’une entorse de la cheville droite en octobre dernier, le défenseur central argentin a dû s’absenter durant deux mois avant d’être de retour à temps pour connaître sa première crise dans la cité phocéenne. L’ancien du RC Lens, prêté avec une obligation d’achat de 18M€, rejoindra définitivement l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison, l’occasion pour lui d’afficher un meilleur visage.

Mercato - L'OM annonce la fin avec Medhi Benatia : Qui doit le remplacer ? https://t.co/JrGQxJfTSM — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Il a perdu de vue ce qu'il devait faire, et ce qu'il faisait à Lens » Auteur de débuts compliqués, Facundo Medina a retrouvé des couleurs en ce début d’année 2026, sans toutefois avoir le niveau qui a convaincu les dirigeants de l’OM l’été dernier. « Il est un petit peu meilleur qu'en début de saison, à l'image du léger regain de l'équipe. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était très loin du niveau qui était le sien à Lens et qu'il pouvait apporter plus. Il s'est recentré sur le jeu, sur le football, laissant de côté son apparence, souligne Fabien Laurenti, interrogé par La Provence. Attention, c'était aussi sa façon de jouer à Lens, on sait depuis des années qu'il casse les pieds des attaquants. Mais en arrivant à Marseille, c'était exagéré. Il a dû se sentir fort, faire le parallèle avec l'Argentine, s'appuyer sur les copains Rulli et Balerdi… Mais en tombant là-dedans, il a perdu de vue ce qu'il devait faire, et ce qu'il faisait à Lens, à savoir apporter du surnombre, casser les lignes, trouver ses partenaires dans les espaces… »