OM : Une ancienne star du Real Madrid pour remplacer Medhi Benatia ? (Sa réaction est inattendue)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Chaque membre du trio De Zerbi - Longoria - Benatia tombe un par un à l'Olympique de Marseille depuis le début de l'année civile. Il ne reste plus que le directeur du football Medhi Benatia qui sera finalement remplacé au terme de la saison. Qui pour lui succéder, un ancien attaquant du Real Madrid s'est vu proposer le poste en pleine émission.

Le changement, c'est maintenant. Ce fut certes le slogan de la campagne présidentielle de François Hollande pour 2012, mais qui peut être appliqué à l'Olympique de Marseille depuis le début de cette année 2026. Entre le changement d'entraîneur, de président, et le départ de Medhi Benatia programmé à la fin de saison comme l'a officialisé le propriétaire de l'OM Frank McCourt la semaine dernière, des sacrés ajustements institutionnels sont effectués à Marseille.

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«Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi» Qui pour prendre la place de Medhi Benatia, arrivé en novembre 2023 en qualité de conseiller du désormais ex-président Pablo Longoria et promu directeur du football en janvier 2025 ? Plusieurs pistes sont explorées par les dirigeants marseillais d'après La Provence, de Grégory Lorenzi à Julien Fournier en passant par Mathieu Bodmer. Le job de directeur sportif de l'OM fut un des débats du Canal Football Club dimanche. Samir Nasri, surnommé Le Petit Prince de Marseille, avoue que ce ne sera pas facile de récupérer la mission de son ami Benatia. « Le travail du futur directeur sportif de l'OM ? Compliqué. Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi, qui sont venus pour la direction sportive, est-ce qu'ils veulent continuer avec cette nouvelle direction ? ».