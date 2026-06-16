Mercato : Après avoir parlé avec José Mourinho, il décide de ne plus revenir au Real Madrid

Axel Cornic

Après deux saisons blanches, le Real Madrid veut repartir sur un nouveau cycle gagnant, avec notamment le retour sur le banc de José Mourinho. Mais c’est surtout dans l’équipe que les choses devraient changer, avec des nombreuses recrues de tout premier choix qui sont déjà annoncées.

Réélu après les élections du 7 juin dernier, le président Florentino Pérez semble vouloir sortir l’artillerie lourde pour ramener des titres au Real Madrid, qui reste sur deux saisons extrêmement décevantes. On a ainsi vu le club annoncer la signature de José Mourinho au poste d’entraineur, mais ce n’est que le début.

« Il va jouer au Real Madrid, c’est sûr » Le mercato devrait en effet être agité à Madrid, où l’on attend Ibrahima Konaté, Bernardo Silva ou encore Marc Cuccurella. Mais c’est surtout un jeune crack argentin de seulement 21 ans qui fait parler, avec Nico Paz. « Tu ne connais rien au football si tu ne te jettes pas sur un joueur comme ça. Il va jouer au Real Madrid, c’est sûr » a déclaré le journaliste et éditorialiste espagnol Tomas Roncero, sur la Cadena SER. « Si le Real Madrid le recrute pour le revendre, ça sera un désastre de plus. Ne pas vouloir un joueur comme ça au Real c’est ne rien connaître au foot ».