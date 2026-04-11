Ousmane Dembélé : Un joueur de l'OM prépare sa vengeance !

L’année dernière, Ousmane Dembélé avait été le joueur le plus important du PSG. L’attaquant français avait inscrit énormément de buts et avait permis au club de la capitale de remporter de nombreux trophées. Il avait également dégoûté un joueur de l’OM, qui est bien déterminé à prendre sa revanche cette saison. Explications.
Depuis son arrivée au PSG en 2023, Ousmane Dembélé s’est petit à petit transformé. Autrefois un peu maladroit du côté de Barcelone, le Français s’est métamorphosé en attaquant létal, notamment grâce à son repositionnement en tant que faux numéro neuf par Luis Enrique. Le champion du monde a d’ailleurs brillé la saison dernière en remportant de très nombreux trophées avec Paris et en mettant surtout la main sur le Ballon d’or.
« Là je veux aller le chercher tout seul »
Preuve de sa grande efficacité la saison dernière, Ousmane Dembélé avait fini meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts, à égalité avec Mason Greenwood. C’est toutefois le joueur du PSG qui avait remporté le trophée car il comptait dans son total seulement un penalty contre sept pour l’attaquant de l’OM. Cela est un peu resté en travers de la gorge du Marseillais, qui compte bien triompher seul cette année. « Meilleur buteur de L1 ? J’essaie de marquer le plus de buts possibles pour aider l’équipe. La saison dernière j’étais meilleur buteur comme Ousmane Dembélé mais là je veux aller le chercher tout seul », a déclaré l’Anglais après la rencontre face à Metz (3-1), d’après des propos rapportés par Foot Mercato.
Grennwood n’est pas meilleur buteur actuellement
Face à Metz, Mason Greenwood n’a pas fait grimper son compteur de buts, mais il a signé deux nouvelles passes décisives. Le joueur de l’OM va devoir se battre jusqu’au bout de la saison s’il veut finir en tête car pour le moment ce sont Estéban Lepaul et Joaquín Panichelli qui sont en tête du classement des buteurs (16 buts), avec une longueur d’avance sur le Marseillais. L’Argentin ne pourra toutefois plus faire grimper son total, car il s’est blessé dernièrement et il est forfait jusqu’à la fin de la saison.