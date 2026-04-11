Mercato - PSG : Voilà la raison (inattendue) qui rend ce transfert à 115M€ possible ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG risque d’animer le mercato. Le club de la capitale entend renforcer l’effectif de Luis Enrique en conséquence afin d’éviter de se retrouver dans la même situation que cette saison en cas de pépin physique. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont activé plusieurs pistes, dont une assez onéreuse. Une raison assez inattendue rendrait d’ailleurs ce transfert possible chez les champions d’Europe 2025.

Le PSG devrait agiter le mercato cet été. Face aux nombreux pépins physiques cette saison, le club de la capitale s’est visiblement rendu compte des limites de son effectif. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique et auraient déjà commencé à explorer certaines pistes sur le marché des transferts. Les champions d’Europe 2025 viendraient d’ailleurs d’en activer une nouvelle ces dernières heures.

Transferts - Une nouvelle star au PSG ? Son agent lâche une réponse dans la presse ! https://t.co/LE0ZwSABlp — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Le PSG s'attaque à un attaquant de Premier League Le PSG envisagerait en effet de piocher en Premier League. Après Enzo Fernandez (Chelsea) et Bruno Fernandes (Manchester United), les Rouge-et-Bleu suivraient avec attention la situation de Morgan Rogers. Sous contrat jusqu’en juin 2031 avec Aston Villa, le milieu offensif de 23 ans est l’un des éléments clés du onze d’Unai Emery. L’international anglais pourrait probablement être convoqué pour la Coupe du monde 2026 cet été. Et il pourrait prendre un nouveau départ loin des Villans la saison prochaine.