Mercato - PSG : Voilà la raison (inattendue) qui rend ce transfert à 115M€ possible ?

Cet été, le PSG risque d’animer le mercato. Le club de la capitale entend renforcer l’effectif de Luis Enrique en conséquence afin d’éviter de se retrouver dans la même situation que cette saison en cas de pépin physique. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont activé plusieurs pistes, dont une assez onéreuse. Une raison assez inattendue rendrait d’ailleurs ce transfert possible chez les champions d’Europe 2025.
Le PSG devrait agiter le mercato cet été. Face aux nombreux pépins physiques cette saison, le club de la capitale s’est visiblement rendu compte des limites de son effectif. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique et auraient déjà commencé à explorer certaines pistes sur le marché des transferts. Les champions d’Europe 2025 viendraient d’ailleurs d’en activer une nouvelle ces dernières heures.
Le PSG s'attaque à un attaquant de Premier League
Le PSG envisagerait en effet de piocher en Premier League. Après Enzo Fernandez (Chelsea) et Bruno Fernandes (Manchester United), les Rouge-et-Bleu suivraient avec attention la situation de Morgan Rogers. Sous contrat jusqu’en juin 2031 avec Aston Villa, le milieu offensif de 23 ans est l’un des éléments clés du onze d’Unai Emery. L’international anglais pourrait probablement être convoqué pour la Coupe du monde 2026 cet été. Et il pourrait prendre un nouveau départ loin des Villans la saison prochaine.
Morgan Rogers au PSG pour une raison surprenante ?
D’après les informations divulguées par The Telegraph, Aston Villa pourrait d’ailleurs se résoudre à se séparer de Morgan Rogers pour des raisons financières. Si le club de Premier League ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, la vente de Morgan Rogers pourrait lui permettre de renflouer ses caisses, l’Anglais étant estimé aux alentours de 115M€. Le PSG, de son côté, serait un grand admirateur du joueur. Par ailleurs, les pensionnaires de la Ligue 1 n’ont jamais recruté un joueur anglais dans son prime ou entrant dans son prime. Cela pourrait être l’une des raisons qui motiveraient le club de la capitale à dégainer pour Morgan Rogers, chose plutôt inattendue. Affaire à suivre...