Transferts - Une nouvelle star au PSG ? Son agent lâche une réponse dans la presse !

Alexis Brunet

Contrairement à l’été dernier, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato et le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà plusieurs pistes. Luis Campos pourrait attirer une nouvelle star à Paris, contre un gros chèque. L’agent du joueur en question s’est d’ailleurs exprimé sur l’intérêt du champion de France et la porte semble bel et bien ouverte.

Longtemps à la recherche de stars, le PSG a changé son mode de fonctionnement sur le mercato depuis l’arrivée de Luis Enrique. Le club de la capitale piste désormais de jeunes joueurs très prometteurs et si possible français. Toutefois, cet été, le champion de France pourrait se laisser tenter par une signature d’envergure, qui pourrait se boucler pour 120M€ environ.

Chelsea vice-captain Enzo Fernandez has been dropped for games against Port Vale and Manchester City.



Fernandez has made comments in recent weeks which appeared to cast doubt on his future at the club.



Liam Rosenior: "As a football club, with me as part of that process, we’ve… pic.twitter.com/RRKaTFEU3s — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 3, 2026

« C'est normal qu'il y ait des rumeurs pour les liens que j'ai avec le Paris Saint-Germain » Arrivé en 2022 à Chelsea en provenance du Benfica Lisbonne, Enzo Fernandez pourrait quitter Londres cet été. Le milieu de terrain plaît au PSG, comme révélé par L’Équipe, et l’hypothèse d’un départ de l’Argentin prend de l’ampleur. Interrogé par Onze Mondial, Javier Pastore, l’agent du champion du monde 2022, a d’ailleurs évoqué l’intérêt parisien pour son protégé. La porte ne semble pas du tout fermée. « C'est normal qu'il y ait des rumeurs pour les liens que j'ai avec le Paris Saint-Germain. Il va faire son mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c'est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd'hui. »