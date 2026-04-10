Transferts - Une nouvelle star au PSG ? Son agent lâche une réponse dans la presse !

Contrairement à l’été dernier, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato et le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà plusieurs pistes. Luis Campos pourrait attirer une nouvelle star à Paris, contre un gros chèque. L’agent du joueur en question s’est d’ailleurs exprimé sur l’intérêt du champion de France et la porte semble bel et bien ouverte.
Longtemps à la recherche de stars, le PSG a changé son mode de fonctionnement sur le mercato depuis l’arrivée de Luis Enrique. Le club de la capitale piste désormais de jeunes joueurs très prometteurs et si possible français. Toutefois, cet été, le champion de France pourrait se laisser tenter par une signature d’envergure, qui pourrait se boucler pour 120M€ environ.
« C'est normal qu'il y ait des rumeurs pour les liens que j'ai avec le Paris Saint-Germain »
Arrivé en 2022 à Chelsea en provenance du Benfica Lisbonne, Enzo Fernandez pourrait quitter Londres cet été. Le milieu de terrain plaît au PSG, comme révélé par L’Équipe, et l’hypothèse d’un départ de l’Argentin prend de l’ampleur. Interrogé par Onze Mondial, Javier Pastore, l’agent du champion du monde 2022, a d’ailleurs évoqué l’intérêt parisien pour son protégé. La porte ne semble pas du tout fermée. « C'est normal qu'il y ait des rumeurs pour les liens que j'ai avec le Paris Saint-Germain. Il va faire son mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c'est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd'hui. »
Enzo Fernandez plaît aussi au Real Madrid
Enzo Fernandez pourrait donc débarquer au PSG cet été, mais également au Real Madrid. Le club espagnol serait aussi intéressé par le milieu de terrain, qui a récemment affirmé auprès de médias argentins vouloir vivre à Madrid dans le futur, ce qui avait mis en colère Chelsea. « J’aimerais vivre en Espagne. J'aime beaucoup Madrid, c'est similaire à Buenos Aires. Est-ce que je pourrais vivre un jour à Madrid ? Bien sûr. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l'aise en espagnol. » Affaire à suivre…