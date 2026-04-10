Mercato - OM : Trois joueurs déjà annoncés à Marseille pour la saison prochaine, «il n’y aura pas de surprise»

Axel Cornic

Beaucoup de choses pourraient encore se passer en cette fin de saison à l’Olympique de Marseille, avec notamment une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Mais certains pensent déjà au mercato estival qui approche à grands pas, avec trois joueurs qui sont déjà assuré d’être là la saison prochaine.

On commence à entrevoir ce que pourrait être le nouveau cycle de l’OM. Plusieurs sources comme Le Parisien ainsi que La Provence ont révélé que Frank McCourt aurait enfin trouvé son nouveau président, qui remplacera donc Pablo Longoria, avec Alban Juster qui n’aura finalement fait qu’assurer l’intérim. Il s’agirait de Stéphane Richard, ancien d’Orange, dont le nom devrait être annoncé ce vendredi par le propriétaire du club marseillais, en conférence de presse.

McCourt a tranché : Le nom du futur président de l'OM a fuité, et c'est une surprise ! https://t.co/gZvcfzGqhF — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« C’est presque comme s'ils avaient été engagés avec un contrat déjà fixe de 3,4, 5 ans » C’est un premier pas important fait vers l’avenir, mais il en reste encore beaucoup. Comme celui de savoir quels joueurs resteront à l’OM, avec ou sans Ligue des Champions. Et pour trois d’entre eux, il ne devrait pas y avoir de mystère. « On est sur quelque part un montage non pas financier mais dans la structure du contrat. Pour Medina, Traoré et Weah, c’est presque comme s'ils avaient été engagés avec un contrat déjà fixe de 3,4, 5 ans » a expliqué Florent Germain dans le podcast After Marseille, concernant les trois joueurs arrivés en prêt l’été dernier.