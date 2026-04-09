Mercato - «Il va quitter l’OM» : Un premier départ de l'été à Marseille annoncé… «sauf improbable retournement de situation»

Une fois n'est pas coutume, le prochain mercato estival sera mouvementé à l’OM. Alors que ça va bouger dans l’organigramme olympien, voilà que de nombreux changements se produiront aussi au sein de l'effectif d’Habib Beye. Des arrivées sont ainsi à prévoir, mais aussi des départs. D’ailleurs, un premier joueur serait assuré de quitter l’OM à l’intersaison.
Dans les mois à venir, le visage de l'OM va considérablement évoluer. Alors qu’un nouveau président est attendu, un directeur sportif va également arriver pour remplacer Medhi Benatia. Forcément, ces changements impacteront le mercato estival à venir à Marseille. Les mouvements devraient alors être nombreux au sein de l'effectif d'Habib Beye. Au rayon des départs notamment, il faut d’ores et déjà s’attendre à voir Arthur Vermeeren quitter l’OM.
« Oui, il va rentrer au RB Leipzig »
L’été dernier, l’OM obtenait le prêt d’Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig. Un prêt assorti d’une option d’achat de 20M€. Mais voilà que celle-ci ne sera pas activée ce qui fait que le Belge quittera donc Marseille à la fin de la saison. Une tendance confirmée par Florent Germain, journaliste de RMC, pour After Marseille : « Ça peut laisser des regrets par rapport à certaines performances qui avaient été plutôt intéressantes ou prometteuses de la part de Vermeeren. Oui, il va rentrer au RB Leipzig, c’est la tendance très claire ».
« Sauf improbable retournement de situation… »
« Il ne joue quasiment plus. Il n'a été titulaire que deux fois avec Beye et encore l'une des deux titularisations, il a été sorti à la mi-temps. On pouvait espérer que le Belge soit relancé avec un nouveau coach, ça n’a pas été le cas. On a un joueur qui, sauf improbable retournement de situation c’est-à-dire des nouveaux dirigeants arrivent, le nouveau directeur dit « à 20M€ il me le faut », va quitter l’OM », a ensuite expliqué Florent Germain concernant Arthur Vermeeren dont l'avenir s’écrirait donc loin de l'OM.