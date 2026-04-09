Mercato - «Il va quitter l’OM» : Un premier départ de l'été à Marseille annoncé… «sauf improbable retournement de situation»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n'est pas coutume, le prochain mercato estival sera mouvementé à l’OM. Alors que ça va bouger dans l’organigramme olympien, voilà que de nombreux changements se produiront aussi au sein de l'effectif d’Habib Beye. Des arrivées sont ainsi à prévoir, mais aussi des départs. D’ailleurs, un premier joueur serait assuré de quitter l’OM à l’intersaison.

Dans les mois à venir, le visage de l'OM va considérablement évoluer. Alors qu’un nouveau président est attendu, un directeur sportif va également arriver pour remplacer Medhi Benatia. Forcément, ces changements impacteront le mercato estival à venir à Marseille. Les mouvements devraient alors être nombreux au sein de l'effectif d'Habib Beye. Au rayon des départs notamment, il faut d’ores et déjà s’attendre à voir Arthur Vermeeren quitter l’OM.

OM : La surprise signée Frank McCourt, des annonces vont tomber ? https://t.co/NPmHah6jrt — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Oui, il va rentrer au RB Leipzig » L’été dernier, l’OM obtenait le prêt d’Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig. Un prêt assorti d’une option d’achat de 20M€. Mais voilà que celle-ci ne sera pas activée ce qui fait que le Belge quittera donc Marseille à la fin de la saison. Une tendance confirmée par Florent Germain, journaliste de RMC, pour After Marseille : « Ça peut laisser des regrets par rapport à certaines performances qui avaient été plutôt intéressantes ou prometteuses de la part de Vermeeren. Oui, il va rentrer au RB Leipzig, c’est la tendance très claire ».