Mercato - PSG : Les trois raisons pour lesquelles un Parisien se voit déconseiller un transfert à Arsenal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival n'ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient déjà. Un joueur du PSG se retrouve d’ailleurs au milieu de celles-ci, se voyant ainsi annoncé dans le viseur d’Arsenal. Mais voilà que ce Parisien n’aurait aucun intérêt à signer pour les Gunners pour différentes raisons.

Le prochain mercato estival risque d’être animé au PSG. Alors qu'on se demande bien évidemment qui viendra renforcer l'effectif de Luis Enrique, il y aura également des départs à Paris. Qui fera alors ses valises ? Dernièrement, on a notamment beaucoup parlé de Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé seulement il y a un peu plus d’un an au PSG, le Géorgien a été annoncé comme l’une des pistes étudiées par Arsenal. Mais rejoindre les Gunners serait-il pour autant une bonne idée pour le Parisien ?

PSG : Grande surprise pour l'avenir de Désiré Doué ? https://t.co/31OBr8D0QP — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Il s'éclatera toujours plus avec Luis Enrique qu'avec Arteta » A l’occasion d’un chat organisé par Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a été interrogé sur cet intérêt annoncé d’Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia. « Je ne peux pas vous confirmer l'intérêt d’Arsenal », a-t-il lâché dans un premier temps avant de citer les raisons qui feraient que rejoindre le club londonien ne serait pas forcément le bon choix pour le joueur du PSG. « Mais quel serait pour lui l'intérêt d'y aller ? Financièrement je pense que les Gunners ne vont pas lui proposer plus qu'à Paris (il gagne 910 000 euros brut par mois selon les estimations du Parisien). Il a plus de chances de gagner la Ligue des champions au PSG qu'à Arsenal. Et au niveau du jeu, je ne vais pas me tromper en disant qu'il s'éclatera toujours plus avec Luis Enrique qu'avec Arteta ».