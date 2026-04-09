Mercato - PSG : Les trois raisons pour lesquelles un Parisien se voit déconseiller un transfert à Arsenal

Alors que le mercato estival n'ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient déjà. Un joueur du PSG se retrouve d’ailleurs au milieu de celles-ci, se voyant ainsi annoncé dans le viseur d’Arsenal. Mais voilà que ce Parisien n’aurait aucun intérêt à signer pour les Gunners pour différentes raisons.
Le prochain mercato estival risque d’être animé au PSG. Alors qu'on se demande bien évidemment qui viendra renforcer l'effectif de Luis Enrique, il y aura également des départs à Paris. Qui fera alors ses valises ? Dernièrement, on a notamment beaucoup parlé de Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé seulement il y a un peu plus d’un an au PSG, le Géorgien a été annoncé comme l’une des pistes étudiées par Arsenal. Mais rejoindre les Gunners serait-il pour autant une bonne idée pour le Parisien ?
« Il s'éclatera toujours plus avec Luis Enrique qu'avec Arteta »
A l’occasion d’un chat organisé par Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a été interrogé sur cet intérêt annoncé d’Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia. « Je ne peux pas vous confirmer l'intérêt d’Arsenal », a-t-il lâché dans un premier temps avant de citer les raisons qui feraient que rejoindre le club londonien ne serait pas forcément le bon choix pour le joueur du PSG. « Mais quel serait pour lui l'intérêt d'y aller ? Financièrement je pense que les Gunners ne vont pas lui proposer plus qu'à Paris (il gagne 910 000 euros brut par mois selon les estimations du Parisien). Il a plus de chances de gagner la Ligue des champions au PSG qu'à Arsenal. Et au niveau du jeu, je ne vais pas me tromper en disant qu'il s'éclatera toujours plus avec Luis Enrique qu'avec Arteta ».
« Pour le moment, il est hors de question qu'il parte »
Khvicha Kvaratskhelia aurait donc tout intérêt à rester au PSG et continuer avec le club de la capitale plutôt que de s’envoler pour Arsenal lors du prochain mercato estival. « De toute façon, pour le moment, il est hors de question qu'il parte. Paris tient trop à lui, il est heureux et il est sous contrat jusqu'en 2029 », a d’ailleurs conclu Laurent Perrin.