Mercato - Départ annulé : Un joueur de l’OM sauvé par Habib Beye ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un pari qui ne s’avère pour le moment pas vraiment gagnant. Si bien que son départ a été publiquement réclamé par un champion d’Europe 93 avec l’OM. Tout porte à croire que la fin de son aventure approche à Marseille, à moins d’une intervention salvatrice d’Habib Beye dans le sprint final du championnat ?

Arrivé au mois de février pour remplacer Roberto De Zerbi remercié quelques jours plus tôt, Habib Beye affiche un bilan négatif. En sept rencontres, l’ancien capitaine de l’OM compte quatre défaites pour trois victoires dont une élimination en quart de finale de la Coupe de France face au Toulouse FC au Vélodrome (2-2 puis 3-4 aux tirs au but). En pleine course pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine, l’équipe de Beye reste sur deux défaites de rang contre des concurrents directs à savoir le LOSC et l’AS Monaco (1-2 à chaque fois).

❌ Eric Di Meco : "C'est une blague cette question Pierrot ? Je ne remets pas en question sa très bonne carrière et son palmarès mais Pavard est catastrophique. Il faut que ça s'arrête avec l'OM." pic.twitter.com/tn5qDJaKeh — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 6, 2026

«Il faut que ça s’arrête avec l’OM, et ce n’est pas manquer de respect envers lui» Contre l’ASM dimanche dernier, Benjamin Pavard a signé une prestation plus que poussive étant impliqué sur le but de Folarin Balogun après une mauvaise transmission. Le lendemain, sur la fréquence radio de RMC pour l’émission du Super Moscato Show, Eric Di Meco réclamait le départ du champion du monde 2018 en fin de saison. « C’est une blague, cette question de le garder ? Le statut de champion du monde, il l’a mérité, et son salaire aussi. Mais par contre, c’est catastrophique. Je regardais le match, et le début de l’OM n’était pas mal… Certains joueurs étaient plutôt bien, même lui. Mais il commet une ou deux erreurs par match, et ça n’a pas manqué. Il fait une relance directement dans la course d’un Monégasque. Je ne dis pas qu’il soit surcoté, mais il en est aux saisons de fin de carrière. Il faut que ça s’arrête avec l’OM, et ce n’est pas manquer de respect envers lui ».