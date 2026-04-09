Mercato - OM : Le transfert d'un attaquant est confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'approche du mercato estival, plusieurs dossiers chauds attendent l'OM au sein d'un effectif qui pourrait une nouvelle fois évoluer de façon importante. Dans cette optique, un départ majeur semble quasiment acté dans le secteur offensif en vue de la saison prochaine.

De retour à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a prouvé qu'il était loin d'être cramé pour le haut niveau. En revanche, compte tenu de son salaire, mais également de son âge, difficile d'imaginer l'ancien attaquant du FC Barcelone représenter l'avenir du club phocéen. D'ailleurs, selon l'ancien international gabonais Parfait Ndong, le départ d'Aubameyang est déjà acté.

Aubameyang repart de la vente aux enchères du Gala de Charité de l'OM avec le disque de Jul 💿 !



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Aubemeyang sur le départ ? « Pierre-Emerick Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille, et ça a plutôt bien marché. Mais ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Ça se voit qu’à 37 ans il n’arrive plus à enchaîner les matchs, ça commence à peser maintenant. Lui-même le sait également. En tant qu’ancien joueur, je sais de quoi je parle. Pierre-Emerick Aubameyang ne signera pas dans un club huppé des cinq grands championnats. C’est mon avis. Un club qui joue les premiers rôles ne misera pas sur un joueur de plus de 35 ans, de surcroît un attaquant. Il peut rester en Europe, mais pas dans un club qui joue le haut du tableau », confie-t-il auprès de Gaboneco.