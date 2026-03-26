Mercato - OM : Après Aubameyang, Benatia veut boucler le retour d'un autre attaquant !

Lors du dernier mercato estival, Medhi Benatia a bouclé le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Après une pige en Arabie Saoudite, l'international gabonais a été rapatrié à l'OM. A l'intersaison 2026, Medhi Benatia compterait rapatrier un autre attaquant à Marseille. Un joueur qui n'a pas encore eu l'opportunité de jouer un match officiel avec l'équipe première de l'OM.
Lors de l'été 2023, l'OM de Frank McCourt a finalisé le transfert libre et gratuit de Pierre-Emerick Aubameyang. Et après avoir passé seulement une année à Marseille, l'international gabonais s'est exilé en Arabie Saoudite. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a été transféré à Al-Qadsiah pour une somme proche de 9M€.
L'OM veut rapatrier Giovani Versini
Privé de Pierre-Emerick Aubameyang pendant une saison, l'OM a fait le nécessaire pour le rapatrier. En effet, Medhi Benatia - le directeur sportif olympien - a bouclé le retour de l'attaquant de 36 ans. Libre de tout contrat, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé l'OM le 31 juillet dernier, et il n'a pas couté la moindre indemnité de transfert au club marseillais.
Transfert de Versini : Lille et Rennes sont aussi dans le coup
Après Pierre-Emerick Aubameyang en juillet dernier, l'OM de Frank McCourt compterait faire revenir un autre attaquant lors du prochain mercato estival. D'après les indiscrétions de Média Foot, divulguées ce jeudi après-midi, les hautes sphères marseillaises aimeraient que Giovani Versini signe son retour. Formé à l'OM, le joueur de 22 ans n'a jamais disputé de match officiel avec son club de coeur. Malgré tout, les dirigeants phocéens sont bien conscients de ses qualités. Medhi Benatia estimant qu'il a un parcours similaire au sien. En fin de contrat le 30 juin 2022, Giovani Versini n'a pas été retenu par l'OM. Ainsi, il a intégré l'effectif de Clermont librement et gratuitement, avant d'être transféré à Pau dans les mêmes conditions, et ce, à l'été 2025. Auteur de neuf buts et de quatre passes décisives en Ligue 2 cette saison, Giovani Versini pourrait retrouver sa ville natale à l'intersaison 2026, à moins qu'il ne rejoigne un autre club. Ayant la cote sur le marché, le joueur convoqué en équipe de France Espoirs serait suivi par le LOSC, le Stade Rennais, ainsi que des écuries étrangères. Affaire à suivre...