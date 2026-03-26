Mercato - OM : Après Aubameyang, Benatia veut boucler le retour d'un autre attaquant !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Medhi Benatia a bouclé le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Après une pige en Arabie Saoudite, l'international gabonais a été rapatrié à l'OM. A l'intersaison 2026, Medhi Benatia compterait rapatrier un autre attaquant à Marseille. Un joueur qui n'a pas encore eu l'opportunité de jouer un match officiel avec l'équipe première de l'OM.

Lors de l'été 2023, l'OM de Frank McCourt a finalisé le transfert libre et gratuit de Pierre-Emerick Aubameyang. Et après avoir passé seulement une année à Marseille, l'international gabonais s'est exilé en Arabie Saoudite. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a été transféré à Al-Qadsiah pour une somme proche de 9M€.

Un joueur de l'OM galère... et c'est à cause du transfert d'Adrien Rabiot ? https://t.co/JrRXW8ljKQ — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

L'OM veut rapatrier Giovani Versini Privé de Pierre-Emerick Aubameyang pendant une saison, l'OM a fait le nécessaire pour le rapatrier. En effet, Medhi Benatia - le directeur sportif olympien - a bouclé le retour de l'attaquant de 36 ans. Libre de tout contrat, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé l'OM le 31 juillet dernier, et il n'a pas couté la moindre indemnité de transfert au club marseillais.