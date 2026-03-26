Un joueur de l'OM galère... et c'est à cause du transfert d'Adrien Rabiot ?

L'OM a beau être actuellement 3ème de Ligue 1, la saison a jusqu'à présent été loin d'être un long fleuve tranquille pour le club phocéen. Les turbulences ont été violentes sur la Canebière. Plusieurs joueurs marseillais déçoivent depuis le début de cet exercice et voilà que les problèmes de l'un d'entre eux pourraient venir... d'Adrien Rabiot et son départ.
A 30 ans, Adrien Rabiot est aujourd'hui un joueur du Milan AC. Pourtant, c'est du côté de l'OM que l'international français avait débuté la saison. Repartant pour un deuxième exercice à Marseille, le milieu de terrain a finalement été mis à la porte par le club phocéen. En effet, à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe après la 1ère journée de Ligue 1, Rabiot a été placé sur le marché des transferts par l'OM, qui n'avait pas voulu laisser passer un tel comportement. Et c'est de cette manière qu'il a ensuite atterri au Milan AC.
Höjbjerg orphelin de Rabiot ?
Même si Adrien Rabiot était l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, si ce n'est le meilleur, l'OM n'a donc pas hésité à trancher dans le vif et à s'en séparer. Mais voilà que ça aurait eu certaines répercusions sur ceux restés à Marseille. En effet, ce jeudi, L'Equipe explique que le départ de Rabiot pourrait être à l'origine de la mauvaise saison de Pierre-Emile Höjbjerg. Alors que le Danois était l'un des patrons de l'OM, il s'est retrouvé un peu seul dans l'entrejeu à la suite de la vente de Rabiot ainsi que celle de Valentin Rongier.
Höjbjerg et l'arrivée de Beye à l'OM
Présent en conférence de presse ces derniers jours, Pierre-Emile Höjberg s'était exprimé sur la situation actuelle à l'OM avec l'arrivée d'Habib Beye. Le Danois avait notamment confié : « Le coach a une bonne mentalité, une bonne personnalité. Il est très ouvert et très concerné avec ses joueurs. Tu sens que ça fait beaucoup de bien au vestiaire. Le coach a voulu mettre de l’intensité à l’entraînement et ça se sent. Il a pris les choses en main, il a fait un beau boulot. Naturellement, il a trouvé sa place et ça va bien avec le vestiaire. Chaque coach a sa façon d’organiser l’équipe et comment mettre l’équipe en place. Le cacoh Beye a sa version du foot et on fait en sorte de la suivre. Ce qui est importante aussi c’est qu'on prend les points. On sait où on veut être à la fin de saison et on est sur le chemin ».