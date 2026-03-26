Un joueur de l'OM galère... et c'est à cause du transfert d'Adrien Rabiot ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM a beau être actuellement 3ème de Ligue 1, la saison a jusqu'à présent été loin d'être un long fleuve tranquille pour le club phocéen. Les turbulences ont été violentes sur la Canebière. Plusieurs joueurs marseillais déçoivent depuis le début de cet exercice et voilà que les problèmes de l'un d'entre eux pourraient venir... d'Adrien Rabiot et son départ.

A 30 ans, Adrien Rabiot est aujourd'hui un joueur du Milan AC. Pourtant, c'est du côté de l'OM que l'international français avait débuté la saison. Repartant pour un deuxième exercice à Marseille, le milieu de terrain a finalement été mis à la porte par le club phocéen. En effet, à la suite de son altercation avec Jonathan Rowe après la 1ère journée de Ligue 1, Rabiot a été placé sur le marché des transferts par l'OM, qui n'avait pas voulu laisser passer un tel comportement. Et c'est de cette manière qu'il a ensuite atterri au Milan AC.

Mercato - OM - Greenwood : Les informations de la presse marseillaise sur son prochain club https://t.co/VToe3SUkq8 — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Höjbjerg orphelin de Rabiot ? Même si Adrien Rabiot était l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, si ce n'est le meilleur, l'OM n'a donc pas hésité à trancher dans le vif et à s'en séparer. Mais voilà que ça aurait eu certaines répercusions sur ceux restés à Marseille. En effet, ce jeudi, L'Equipe explique que le départ de Rabiot pourrait être à l'origine de la mauvaise saison de Pierre-Emile Höjbjerg. Alors que le Danois était l'un des patrons de l'OM, il s'est retrouvé un peu seul dans l'entrejeu à la suite de la vente de Rabiot ainsi que celle de Valentin Rongier.