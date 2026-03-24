OM - Dimitri Payet à la retraite : Une histoire avec le PSG refait surface !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent au Vélodrome dimanche à l’occasion de la rencontre opposant l’OM et le LOSC (1-2), Dimitri Payet a annoncé la fin de sa carrière. Avec près de 500 matchs en Ligue 1 et plus de 300 avec Marseille, quelle est la place du Réunionnais dans l’histoire du championnat de France ? Pour une journaliste, il ne fait pas partie de ses légendes, et cette dernière est notamment revenue sur une histoire avec le PSG pour appuyer ses propos.

« Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. » Libre depuis son départ de Vasco de Gama l’été dernier, Dimitri Payet a annoncé dimanche la fin de sa carrière de joueur. Une annonce faite au micro de Ligue 1+ dimanche au Vélodrome, où deux de ses anciennes équipes s’affrontaient, l’OM et le LOSC (1-2).

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La légende de Ligue 1, 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕, annonce en exclusivité au micro de @SmaBouabdellah la fin de sa très riche carrière 👏 pic.twitter.com/iTnp42KBVe — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

Quelle place pour Payet dans l’histoire de la Ligue 1 ? « C’est symbolique pour moi d’annoncer ça ici, parce que je me sens à la maison. C’est une page qui se tourne aujourd’hui et une nouvelle qui va commencer », a ajouté celui qui totalise 492 matchs en Ligue 1, dont 326 sous les couleurs de Marseille. International français à 38 reprises, Dimitri Payet a inscrit 103 buts dans le championnat de France et délivré 130 passes décisives. Mais peut-on le considérer comme une légende de la L1 ? Pour la journaliste Pia Clemens, ce n’est pas le cas.