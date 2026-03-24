OM - Dimitri Payet à la retraite : Une histoire avec le PSG refait surface !

Présent au Vélodrome dimanche à l’occasion de la rencontre opposant l’OM et le LOSC (1-2), Dimitri Payet a annoncé la fin de sa carrière. Avec près de 500 matchs en Ligue 1 et plus de 300 avec Marseille, quelle est la place du Réunionnais dans l’histoire du championnat de France ? Pour une journaliste, il ne fait pas partie de ses légendes, et cette dernière est notamment revenue sur une histoire avec le PSG pour appuyer ses propos.
« Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. » Libre depuis son départ de Vasco de Gama l’été dernier, Dimitri Payet a annoncé dimanche la fin de sa carrière de joueur. Une annonce faite au micro de Ligue 1+ dimanche au Vélodrome, où deux de ses anciennes équipes s’affrontaient, l’OM et le LOSC (1-2).
Quelle place pour Payet dans l’histoire de la Ligue 1 ?
« C’est symbolique pour moi d’annoncer ça ici, parce que je me sens à la maison. C’est une page qui se tourne aujourd’hui et une nouvelle qui va commencer », a ajouté celui qui totalise 492 matchs en Ligue 1, dont 326 sous les couleurs de Marseille. International français à 38 reprises, Dimitri Payet a inscrit 103 buts dans le championnat de France et délivré 130 passes décisives. Mais peut-on le considérer comme une légende de la L1 ? Pour la journaliste Pia Clemens, ce n’est pas le cas.
« Il manque quelques petites cases pour qu’il soit une légende de la Ligue 1 »
« Premièrement, j’ai été sincèrement touché par son émotion quand il a annoncé la fin de sa carrière. Je n’ai pas du tout envie d’être piquante ou quoi que ce soit ce soir, mais déjà le premier argument qu’on pourrait dire c’est qu’il a été meilleur passeur historique de la Ligue 1 sauf que le deuxième c’est Jérôme Rothen. Je pense que tout le monde sera d’accord pour dire que Jérôme Rothen n’est pas une légende de la Ligue 1. Ensuite, il a gagné aucun trophée en Ligue 1, il a eu une carrière inconstante malgré des belles années à Marseille. Il ne s’est pas totalement imposé en équipe de France et en 2011, il a voulu rejoindre le PSG. Il a même fait la grève pour ça, et derrière il a bâché le PSG pendant des années pendant qu’il était à Marseille. Donc pour moi, il manque quelques petites cases pour qu’il soit une légende de la Ligue 1 même si c’est peut-être une légende de Marseille », a déclaré Pia Clemens sur le plateau de L’Équipe du Soir.