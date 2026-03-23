Dimitri Payet - OM : «Marseille ne gagne pas grand chose…», la belle perdue en plein hommage !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, alors que ses deux anciens clubs se faisaient face en Ligue 1, Dimitri Payet a annoncé la fin de sa carrière à quelques jours de ses 39 ans. De nombreux messages ont suivi pour saluer la carrière de l’ancien international français, mais l’un d’eux n’a pas épargné l’Olympique de Marseille…

C’est à l’occasion d’une rencontre opposant l’OM au LOSC, ses deux anciens clubs, que Dimitri Payet a annoncé la fin de sa carrière ce dimanche, au micro de Ligue 1+. « On va pouvoir me revoir, mais sur les terrains de padel. Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel, a indiqué celui qui était libre depuis début juillet et la fin de son aventure à Vasco da Gama (Brésil). Il pleut, ce n’est pas pour rien. Je vais prendre 2 minutes pour remercier tout le monde, tout ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi, ça a été vraiment pour moi un truc exceptionnel. Je rappelle que je viens d’une île, mon rêve c’était de devenir professionnel. J’ai réussi à le faire, à jouer pendant 20 ans au haut niveau, à jouer pour l’équipe nationale. Aujourd’hui c’est la fin d’une belle aventure. Merci à tous ceux qui ont participé à ça, à tous mes entraîneurs, mes coéquipiers, mon équipe, m famille, tous les présidents et dirigeants que j’ai pu rencontrer, tous les gens de l’ombre, la sécurité, les cuisiniers, les jardiniers. Merci à ces gens-là, on n’en parle pas assez. Merci à tous les commentateurs. (…) C’est symbolique pour moi d’annoncer ça ici, parce que je me sens à la maison. C’est une page qui se tourne aujourd’hui et une nouvelle qui va commencer. »

« On a parfois de la nostalgie, mais ce sont des joueurs rares » De nombreuses personnes ont salué la carrière de Dimitri Payet, à l’instar de Bertrand Latour sur Canal+, le journaliste nuançant ses propos avec quelques regrets le concernant : « C’était un sacré un joueur, qui existait par sa qualité technique. On a parfois de la nostalgie, mais ce sont des joueurs rares. J’ai souvent été sévère avec lui, quand vous avez autant de talent dans les jambes, et cette capacité à tutoyer les sommets, c’est frustrant pour nous qui commentons de le voir de le faire de manière inconstance. Il n’a pas toujours eu un poids de forme aussi, c’est un peu fatiguant ».