Lionel Messi surclassé par un ancien joueur de l’OM : La statistique qui risque de faire parler

Il est pour beaucoup l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, si ce n’est le meilleur… Lionel Messi a tout bonnement tout gagné. La Coupe du monde, des Copa America, des Ligues des champions et des titres nationaux à foison. Sans oublier ses Ballons d’or, récompense ultime pour un footballeur. Néanmoins, il y a une statistique qui met en valeur un ex-joueur de l’OM plus que lui.
Lionel Messi a atteint la barre des 900 buts en carrière la semaine dernière plus de 20 ans après avoir fait ses débuts avec le FC Barcelone à l’automne 2004 en faisant trembler les filets pour la première fois sur une passe décisive de Ronaldinho. Comme un symbole. Depuis, le champion du monde et vainqueur de 8 Ballons d’or n’a cessé de se montrer décisif en signant même une année record à 91 buts en 2012 avec le Barça et l’Argentine. Cependant, Lionel Messi était également altruiste et a souvent servi ses coéquipiers.
Payet a créé plus d’occasions que Messi entre 2006 et 2023
Malgré tout, un joueur passé par l’OM s’est montré plus inspiré que Lionel Messi sur la même période. Entre 2006 et 2023, Dimitri Payet est parvenu à créer plus d’occasions de but dans les cinq grands championnats européens. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille également passé par le LOSC, l’ASSE, le FC Nantes ou encore Aston Villa a été à l’origine de 1350 occasions contre les 1248 de Lionel Messi comme Opta l’a souligné dimanche dans la foulée de l’annonce de Dimitri Payet lors de la mi-temps d’OM - LOSC au Vélodrome.
«À la veille de mes 39 ans, j'annonce officiellement que je prends ma retraite»
Jour de retraite, jour de pluie. Milieu offensif de l’OM entre 2013 et 2015 ainsi que 2017 à 2023, Dimitri Payet était sans club depuis la fin de la saison dernière. Vasco de Gama restera son ultime expérience puisqu’il a officiellement raccroché les crampons dimanche. « À la veille de mes 39 ans (il les aura le 29 mars), j'annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. Il pleut, ce n’est pas pour rien (rire). Je vais prendre deux minutes pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi. Ça a été pour moi un truc exceptionnel. Je viens d'une île et mon rêve était de devenir professionnel. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à jouer 20 ans au plus haut niveau, j'ai réussi à jouer pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est la fin d'une belle aventure donc merci à tous ceux qui ont participé à ça ».