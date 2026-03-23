Lionel Messi surclassé par un ancien joueur de l’OM : La statistique qui risque de faire parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est pour beaucoup l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, si ce n’est le meilleur… Lionel Messi a tout bonnement tout gagné. La Coupe du monde, des Copa America, des Ligues des champions et des titres nationaux à foison. Sans oublier ses Ballons d’or, récompense ultime pour un footballeur. Néanmoins, il y a une statistique qui met en valeur un ex-joueur de l’OM plus que lui.

Lionel Messi a atteint la barre des 900 buts en carrière la semaine dernière plus de 20 ans après avoir fait ses débuts avec le FC Barcelone à l’automne 2004 en faisant trembler les filets pour la première fois sur une passe décisive de Ronaldinho. Comme un symbole. Depuis, le champion du monde et vainqueur de 8 Ballons d’or n’a cessé de se montrer décisif en signant même une année record à 91 buts en 2012 avec le Barça et l’Argentine. Cependant, Lionel Messi était également altruiste et a souvent servi ses coéquipiers.

1 - Dimitri Payet a créé le plus d’occasions dans les 5 grands championnats européens entre 2006 et 2023 (1 350), devant Lionel Messi (1 248).



Il est également le seul à avoir atteint le doublé 100 buts/100 passes décisives en L1 sur cette période.



Héritage.@dimpayet17 https://t.co/3vxTLC2zHu — OptaJean (@OptaJean) March 22, 2026

Payet a créé plus d’occasions que Messi entre 2006 et 2023 Malgré tout, un joueur passé par l’OM s’est montré plus inspiré que Lionel Messi sur la même période. Entre 2006 et 2023, Dimitri Payet est parvenu à créer plus d’occasions de but dans les cinq grands championnats européens. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille également passé par le LOSC, l’ASSE, le FC Nantes ou encore Aston Villa a été à l’origine de 1350 occasions contre les 1248 de Lionel Messi comme Opta l’a souligné dimanche dans la foulée de l’annonce de Dimitri Payet lors de la mi-temps d’OM - LOSC au Vélodrome.